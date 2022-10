Il primo Halloween di Edoardo: il figlio di Francesca Ferragni è adorabile vestito da zucca Cosa c’è di più bello in autunno che passeggiare in un campo di zucche? Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si preparano così al primo Halloween del figlio Edoardo.

Il weekend di Halloween è arrivato e molte star hanno approfittato del ponte per una breve vacanza o semplicemente per godersi una giornata all'aria aperta. La destinazione più gettonata del momento? Un campo di zucche: Francesca Ferragni ha portato il figlio Edoardo in campagna per il suo primo Halloween.

Francesca Ferragni e Edoardo vestiti da zucche

La sorella di Chiara Ferragni ha sfruttato al massimo il tempo soleggiato di questo lungo ponte per concedersi una giornata in famiglia: insieme al fidanzato Riccardo Nicoletti e al piccolo Edoardo, nato a giugno, ha visitato un campo di zucche alle porte di Milano.

Francesca Ferragni con il figlio Edoardo

Poteva mancare un look a tema? Certo che no! Francesca Ferragni ha sfoggiato un maxi pullover arancio brillante con le maniche sfrangiate abbinato e un paio di jeans chiari, mentre il figlio indossava un pagliaccetto arancione, abbinato a teneri calzettoni con il muso di un gattino ricamato. L'arancio zucca è uno dei colori must della stagione, perfetto per i look del 31 ottobre!

Francesca Ferragni e Edoardo in un campo di zucche

Perché le zucche sono il simbolo di Halloween

La location scelta per la giornata in famiglia è il Campo di Federica, una tenuta vicino Milano: anche Chiara Ferragni e Fedez spesso portano qui i bambini. Del resto, cosa c'è di più tipico di Halloween che una zucca intagliata? La zucca in realtà non è sempre stata il simbolo di questa festa: anticamente nei paesi anglosassoni si usavano le rape, ma, con le emigrazioni di massa negli Stati Uniti si preferì usare le zucche, più semplici da reperire oltreoceano.

Francesca Ferragni nel Campo di Federica

La tradizione di intagliare le zucche come lanterne nasce dalla leggenda di Jack O'Lantern, che ingannò il diavolo in persona e da allora vaga in cerca di rifugio con una rapa intagliata come lanterna. Anche chi non ama Halloween sarà d'accordo: con i loro colori accesi le zucche sono una delle cose più amate (e golose!) dell'autunno.