Il portafortuna di Geolier è il profumo della sua fidanzata: qual è e quanto costa Il rapper secondo classificato al Festival di Sanremo porta sempre con sé un flacone della fragranza che utilizza la sua ragazza, ecco come si chiama.

A cura di Annachiara Gaggino

Geolier a Sanremo

Qualche giorno fa Geolier è apparso sui social mostrando un profumo, quello della sua ragazza che si spruzza ogni volta che sono lontani e sente la sua mancanza. Il rapper partenopeo secondo classificato al Festival di Sanremo 2024 racconta così un suo lato tenero e romantico che conquista i fan. "Se non siamo insieme mi metto un po' del suo profumo, così è come se fosse con me", racconta. Il cantante sta insieme a Valeria, sui social nota come VD'A, ormai da anni; sono entrambi di Napoli e non si allontanano spesso dalla città, per questo la kermesse canora deve essere stato un momento impegnativo per i giovani che sono rimasti distanti per più di cinque giorni. Con sé, però, Geolier ha voluto portare la fragranza che caratterizza la sua ragazza, in modo da pensarla accanto a sé in ogni momento.

Geolier a Sanremo

Qual è il profumo della fidanzata di Geolier

Il profumo indossato dalla fidanzata di Geolier è l’Oud Santal di Royal Crown ed è una fragranza di nicchia, dal costo di 460 euro, che promette di essere sensuale e speziata. Si tratta di un profumo che non sono è né maschili né femminili ma che ricorda l'oriente con le sue atmosfere calde e avvolgenti dei Suq e i cieli stellati dell’Atlante. Un jus progettato attorno a due Re: il sandalo Mysore, dall’aroma caldo, balsamico, molto sensuale e il prezioso olio di agar Birmano, dalle sfumature legnoso-mielate, di cuoio antico, estremamente complesse. Un sogno profumato, sexy, con un tiro ipnotico travolgente, incastonato in un prezioso flacone di cristallo prodotto a mano dai Maestri vetrai Fiorentini. A renderlo caratteristico è, infatti, il flacone, caratterizzato da una corona, dipinta a meno che presenta pietre incastonate e certificate.