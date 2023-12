Il mistero degli UGG falsi: come capire se gli iconici stivaletti sono originali Sui social sono diventati virali diversi video che indicavano come “false” gli stivaletti UGG che non riportano la dicitura “Australia” sotto il nome del brand. Quali sono i modelli originali? Cosa c’è di vero dietro queste affermazioni.

A cura di Annachiara Gaggino

Nei giorni scorsi su TikTok sono spopolati video in cui si "smascheravano" gli UGG. Secondo alcuni influencer il 90% dei clienti del famoso brand di stivaletti era "caduto in un tranello", se così si può dire, comprando un paio di scarpe false. Il trucco per capire se le proprie calzature fossero quelle originali è quello di controllare l'etichetta posta nel retro dove deve essere scritto "Australia" sotto il nome del marchio. Un'aggiunta che pochissime persone, corse a controllare nel proprio armadio, hanno infine trovato, convinti di essere in qualche modo stati truffati pur avendoli acquistati sul sito ufficiale. Falsi o non falsi, quindi? Il web si è subito arrovellato per capire quale fosse la verità dietro questa notizia e le giustificazioni sono state diverse. Quello che ne è emerso comunque è che si tratta di due brand diversi e, cercando bene, non sono nemmeno le uniche aziende che li producono con questa denominazione.

Ugg, una battaglia legale sul nome

Gli Ugg, scarpa simbolo degli anni Duemila e tornata ora in auge, affondano le proprie origini in Australia, dove nascono negli anni Venti per proteggersi dal freddo. Il modello riscuote particolare successo tra i surfisti del luogo che li utilizzano per tenere i piedi caldi durante gli allentamenti mattutini. Ma il termine "ugg" non era collegato a un marchio, veniva semplicemente utilizzato per indicare quel modello tipico di scarpa australiana realizzata in pelle di montone. Una volta esportati in California dagli stessi sportivi che li avevano resi parte della propria uniforme da gara, quel bizzarro stivaletto conquista le strade di Los Angeles, per poi espandersi negli Stati Uniti e nel mondo.

Un successo che portò una società australiana ad esportare gli ugg oltre oceano richiedendo la registrazione del marchio i cui diritti vennero venduti dopo poco al gruppo americano Deckers Outdoor Corporation. Ma nella loro patria queste calzature continuavano a essere prodotte e vendute anche da aziende locali, suscitando l'irritazione del produttore americano che si stava affermando come unico marchio. Nel 2016 UGG ha fatto causa ad Australian Leather, un'azienda con sede a Sydney che produce le famose scarpe utilizzando unicamente montoni australiani chiedendo l'immediata cessazione dell'attività. Il proprietario dell'impresa australiana Eddie Oygur ha voluto affrontare questa querelle in nome anche di tutti gli altri produttori locali impossibilitati a esportare le loro calzature negli Stati Uniti.

Quindi, quali sono gli Ugg originali?

Oygur perse il giudizio di primo grado: la sua motivazione, secondo cui "ugg" fosse un termine generico non aveva convinto i giudici, ma proseguì con un'appello. Il caso fu portato anche al Parlamento australiano dal senatore Nick Xenophon che ha affermato che "se i francesi possono proteggere la parola champagne, i portoghesi la parola porto, gli spagnoli la parola sherry e i greci la parola feta, non vedo perché gli australiani non possano farlo con la parola ugg".

Al momento il marchio miliardario della Deckers Outdoor Corporation ha perso i suoi diritti, ma solo in Australia, dove quindi spopolano brand quali UGG since 1974, UGG Australia e quelli proprio dell'Australian Leather, che rimangono però esclusi dagli altri mercati globali. Ma torniamo alla domanda iniziale: quali sono gli UGG originali? Di fatto tutti e nessuno, essendo marchi diversi e slegati tra loro. Non saranno falsi quelli prodotti da Deckers ed esportati in tutto il mondo, ma nemmeno quelli australiani, che però rimangono circoscritti nel territorio australiano e che recano la dicitura Made in Asustralia.

