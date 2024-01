Il dente oro di Tina Kunakey: il dettaglio fa impazzire i suoi fan La modella francese Tina Kunakey ha postato sui social le foto che la ritraggono con un dettaglio oro sul sorriso: si tratta di un vero dente o è semplicemente un rivestimento? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tina Kunakey

Tina Kunakey ha sorpreso i suoi followers su Instagram dopo la sfilata di Kenzo. La modella ed ex moglie di Vincent Cassel era presente a uno degli ultimi show della Parigi Fashion Week di Kenzo. La giovane ha sfoggiato un completo in tela color verde acido abbinata a un montone. A colpire, però, non è stato il look della sfilata messo sul suo profilo Instagram bensì un dettaglio del sorriso di Kunakey.

Il dettaglio oro del sorriso di Tina Kunakey

Capelli neri e sorriso smagliante. Tina Kunakey, modella francese classe 1997, ex moglie dell'attore Vincent Cassel è stata protagonista di uno degli ultimi eventi della Paris Fashion Week, conclusasi domenica 21 gennaio. Kunakey ha sfoggiato i suoi lunghi capelli corvini con un ciuffo che cadeva fino alla bocca, mettendo in risalto per un presunto dente oro. In realtà, non si tratta di un vero molare dorato, né di una capsula, quanto piuttosto di un adesivo oro che ricopriva un dente. Nelle storie Instagram della giovane modella non si trova traccia di spiegazioni sulla scelta di coprire il dente in oro. Tuttavia, il dettaglio ha fatto commentare i fan sotto il post, convinti che il dente fosse davvero oro.

Tina Kunakey

Chi è Tina Kunakey

Kunakey è salita alla ribalta nel 2018 quando il suo matrimonio con Vincent Cassel ha fatto scalpore: l'attore francese era reduce dal divorzio con la moglie Monica Bellucci, dopo 14 anni di matrimonio, e inoltre a dividere i due ci sono 31 anni di differenza. La coppia ha avuto una figlia nel 2019, Amazonie, per poi lasciarsi nel 2023. La coppia si lascia alla fine dell'anno e, poco tempo fa, Cassel ha ufficializzato una nuova relazione con la modella brasiliana Narah Baptista. I due sono stati anche immortalati alla Fashion Week parigina. Sui social non sono mancati i commenti sull'effettiva somiglianza tra l'attuale compagna e l'ex moglie, anche considerando il fatto che le due sono coetanee.