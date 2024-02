I tatuaggi di Alessandra Amoroso, le foto e il loro significato Alessandra Amoroso è tra i concorrenti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipa con il brano Fino a qui. Dopo la vittoria di Amici ha scoperto la passione per i tatuaggi e da allora ha impresso sul corpo moltissimi disegni indelebili: ecco cosa raffigurano e il loro significato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate e seguite nel nostro paese, diventata famosa dopo aver vinto "Amici di Maria De Filippi". Ora si prepara alla sua prima volta nei panni di Big al Festival di Sanremo, al quale partecipa col brano Fino a qui, ma in quanti ricordano com'era agli esordi? Nel corso della sua carriera il suo aspetto è decisamente cambiato: non solo è dimagrita e ha rivoluzionato più volte il taglio di capelli, ha anche ricoperto il suo corpo di tatuaggi. In tutto ne avrebbe più di 13, alcuni micro e appena visibili, altri più appariscenti (come ad esempio il microfono sulla gamba): ecco tutti i tattoo della cantante e i loro significati.

Il mezzo avocado tatuato sul braccio

Tra i tatuaggi più recenti fatti da Alessandra Amoroso c'è quello sull'avambraccio sinistro, per la precisione sulla parte laterale poco sotto al polso. Cosa raffigura? Un avocado tagliato a metà con il viso sorridente e dei cuoricini che lo circondano. Il suo significato è molto semplice: è un simbolo dell'affetto provato per la migliore amica (che si è fatta tatuare l'altra metà dell'avocado). Poco sopra, poi, c'è la scritta "Todo pasa por algo", ovvero "Tutto accade per una ragione", probabilmente un altro riferimento alla profonda amicizia.

Il tatuaggio dell'avocado

Il tatuaggio dedicato al cane

Nelle ultime ore Alessandra Amoroso ha deciso di mostrare il nuovo tatuaggio sui social, dove si è mostrata con il busto in primo piano con su impressa la zampina del suo cane Buddy. Nella didascalia ha scritto: "E già Buddolino mio,adesso oltre che nel cuore ti ho anche sulla pelle! Matta?! Stupida?! Sai che ti dico…che non me ne importa un emerito cavolo,tanto tutti sono sempre bravi a giudicare e mai a capire". Insomma, la cantante ha dimostrato di essere legatissima al suo cucciolo, tanto da dover portare il suo ricordo impresso sulla pelle per sempre.

La scritta sul polso sinistro

Il primo tatuaggio fatto da Alessandra Amoroso è quello sulla parte interna del polso sinistro. Lo ha fatto imprimere sulla pelle subito dopo aver vinto "Amici di Maria De Filippi" ed è la frase "I Know", a cui ha poi fatto aggiungere anche "Lo Sabia". Il significato? Entrambe le scritte recitano "Lo sapevo", a dimostrazione del fatto fin da quando ha preso parte al reality sentiva che quella sarebbe stata la sua strada.

Le lettere tatuate sulla spalla

Ogni volta che Alessandra Amoroso indossa i vestiti scollati che le lasciano le spalle in mostra, mette in risalto il tatuaggio che ha sulla parte anteriore della spalla sinistra. Si tratta di due lettere, "LA", e fanno riferimento a Los Angeles, la città in cui ha registrato l'album "Amore Puro". La cantante lo ha fatto imprimere sulla pelle insieme a Giacomo Sabatino, suo manager e migliore amico.

Il corno portafortuna sul braccio

Alessandra Amoroso è una persona molto scaramantica e lo ha dimostrato con il tatuaggio che ha fatto sulla parte posteriore del braccio sinistro. In questa parte del corpo, infatti, la cantante ha un grosso corno rosso circondato da fiori, un chiaro simbolo portafortuna.

I pezzi di puzzle e Lego sulla schiena

Ogni volta che indossa un abito con la scollatura sulla schiena, la Amoroso rivela dei piccoli tatuaggi sulle spalle. Si tratta di pezzi di puzzle e Lego, inizialmente stilizzati, poi colorati con sfumature di viola e rosso. La cantante non ne ha mai rivelato il significato ma potrebbe essere un riferimento alla sua infanzia, un periodo che forse ricorda con estrema nostalgia.

La casetta e le nuvolette sul braccio

Nella parte interna dell'avambraccio desto Alessandra Amoroso ha dei disegni molto particolari che sembrano essere stati realizzati da un bambino. Raffigurano una casetta in stile "Mulino bianco" con accanto delle nuvolette che riproducono immagini del matrimonio, della maternità e della morte, considerata la chiusura del ciclo della vita. Il loro significato? Non sono altro che delle rappresentazioni dell'esistenza ideale della fidanzata, che sogna di passare tutto il tempo che le rimane sommersa dall'amore del fidanzato e del cane Buddy.

Il tatuaggio del microfono sulla gamba

L'ex vincitrice di "Amici" non ha lasciato libere dai tattoo neppure le gambe. Sul polpaccio sinistro ha infatti un grosso disegno che raffigura un microfono e delle note musicali con sotto dei girasoli e una scritta. Quest'ultima recita "Chi canta prega due volte", è di Sant'Agostino e fa riferimento sia al grande amore per il canto che alla sua fede religiosa. A quando risale? Al periodo della registrazione dell'album "Amore puro".

La croce in mezzo al petto

Alessandra Amoroso ha anche un tatuaggio in mezzo al petto che raffigura una piccola croce. E' un semplice simbolo della sua grande fede ed è in bella mostra quando indossa degli abiti dalle maxi scollature senza reggiseno.