I gioielli marijuana di Ornella Muti a Sanremo: il significato dei ciondoli di cui tutti parlano Questa sera Ornella Muti sarà co-conduttrice insieme ad Amadeus nella prima serata del Festival: tutta l’attenzione ora è concentrata sui suoi gioielli.

Questa sera, martedì 1 febbraio, inizia ufficialmente la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Nel corso della prima serata si esibiranno i primi 12 big in gara e il conduttore Amadeus sarà affiancato da Ornella Muti, che è arrivata nella città dei fiori insieme alla figlia Naike Rivelli e si sta preparando per la grande serata. L'attrice sta documentando tutto il "dietro le quinte" sui social, tra parrucchiere e prove abiti, ma un accessorio ha scatenato la curiosità dei fan, innescando la prima polemica politica del Festival. Madre e figlia infatti indossano ciondoli con foglie di marijuana, e in conferenza stampa l'attrice ha spiegato le ragioni della sua scelta.

I look da backstage di Ornella Muti e Naike Rivelli

Ornella Muti e la figlia sono molto attive sui social e hanno condiviso uno scatto in albergo a 24 ore di distanza dalla serata inaugurale di Sanremo. Madre e figlia indossano look casual: l'attrice Ornella Muti si prepara alla prima serata con i bigodini sulla testa, gli occhiali da sole da diva e una felpa tie-dye. Sulla felpa spicca una collana con un ciondolo di vetro trasparente, in cui è mostrata una foglia di marijuana.

Ornella Muti nel backstage di Sanremo

L'attrice indossava la stessa collana anche durante le prove, con una tuta intera satinata blu: si tratta di creazioni del brand Autoctonja, brand specializzato in monili "green". Non è la prima volta che l'attrice sfoggia simili gioielli e lo fa con uno scopo ben preciso: sostiene la liberalizzazione della cannabis, specialmente a scopo terapeutico. Il suo nome è legato all’associazione Ornella Muti Hemp Club, che ha come obiettivo quello di fornire supporto ai malati, aiutandoli nel reperire la cannabis medicinale. L'attrice ha spiegato le sue posizioni in conferenza stampa, testimoniando a favore dell'uso terapeutico di questa pianta.

Quali gioielli indosserà Ornella Muti a Sanremo

La domanda che tutti si stanno facendo ora è: vedremo Ornella Muti con i gioielli-marijuana a Sanremo? Con ogni probabilità no: in un primo momento sembrava che l'attrice dovesse sfoggiare gioielli Cartier, ma a giudicare dal look della conferenza stampa probabilmente si affiderà a un altro brand. Durante la conferenza stampa l'attrice ha "brillato" con orecchini pendenti decisamente molto diversi da quelli del backstage: ora non resta che aspettare che scenda la scalinata dell'Ariston!