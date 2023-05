I genitori di Kate Middleton vendono l’azienda: la loro attività rischia il fallimento Nel 1987 Carole Middleton ha fondato la Party Pieces, specializzata in articoli per le feste, ispirandosi proprio alla figlia Kate.

A cura di Beatrice Manca

Kate Middleton, la principessa del Galles, è famosa in tutto il mondo, ma pochi sanno che proviene da una famiglia ‘commoner', di piccoli imprenditori. I suoi genitori, Carole e Michael Middleton, gestiscono un'azienda, Party Pieces, specializzata in addobbi e decorazioni per le feste. Anzi, gestivano: in forti difficoltà finanziare, l'azienda è stata venduta dopo essere stata affidata a un curatore fallimentare.

Kate Middleton ha ispirato l'azienda di famiglia

Neanche il nome dei Middleton è bastato a risollevare il business, colpito pesantemente dallo stop imposto dalla pandemia di Covid-19. E pensare che fu proprio Catherine, all'epoca bambina, a ispirare l'idea alla madre: con l'avvicinarsi del suo quinto compleanno la madre Carole non sapeva dove comprare tutto l'occorrente per organizzarle una festa. Da lì, l'intuizione che nel 1987 la portò a fondare l'azienda Party Pieces. All'inizio gestiva la compagnia insieme al marito dalla sua casa nel Berkshire, coinvolgendo i figli. Pippa Middleton curava il blog, James preparava i dolci.

L'azienda di Carole Middleton rischia il fallimento

Negli anni l'azienda ha avuto un discreto successo, tanto che nel 2022 hanno provato a lanciare il business oltreoceano. Ma non è bastato: Party Pieces è stata acquistata dall'imprenditore James Sinclair per una somma non rivelata. I dodici dipendenti della compagnia, con ogni probabilità, passeranno al nuovo proprietario. Ora però si chiude un'epoca per la famiglia Middleton: Carole e Michael Middleton andranno in una (meritata) pensione anticipata?