I Calendari dell’Avvento 2024 più amati sui social: cosa contengono e qual è il più costoso

A cura di Giusy Dente

C'è un solo modo per fare il conto alla rovescia verso il Natale: spacchettare il Calendario dell'Avvento, perfetto da regalare e regalarsi. Nati per fare felici i bambini, oggi sono amatissimi anche dai grandi: sono un modo per coltivare l'attesa della festa, premiandosi anche con un piccolo regalino quotidiano. Le versioni che conosciamo noi oggi, infatti, sono l'evoluzione di quelle nate a inizio Novecento, con le porticine apribili: all'interno di ogni casellina o cassetto c'è un cadeau. Ne esistono davvero di tutti i tipi. Tutti i brand, notando l'interesse per questo prodotto, hanno realizzato le proprie versioni, facendo leva sulla psicologia del consumatore: ci sono quindi quelli contenenti cioccolato, prodotti beauty, oggettistica, gioielli. Ce n'è per tutti i gusti da Sephora a Nabla, da Legami a Dior (uno dei più costosi). Ecco cosa contengono questi scrigni preziosi.

Sephora

Sono tre i cofanetti pensati da Sephora per i suoi clienti affezionati, contenenti ovviamente diversi tipi di prodotti make-up, per la cura del corpo, del viso e dei capelli. A seconda del prezzo cambia anche il contenuto. Uno ha la particolarità di essere, in realtà, un Calendario post-Avvento, perché contiene una dose extra di regali, con caselline che vanno al 25 al 31 dicembre: trovano posto una matita occhi, uno smalto per unghie, quattro diverse maschere, un mascara e un blush. Costa 35,99 euro. C'è poi il Calendario da 49,99 euro, il cui valore reale è 99 euro. All'interno 24 sorprese (una speciale per l'ultimo giorno). La versione Premium è la più costosa. Il prezzo è 79,99 euro ed è un'edizione limitata: contiene non solo un assortimento di prodotti (in formato full-size e viaggio) e accessori. Il vantaggio in più è il QR Code da inquadrare per visualizzare un esclusivo tutorial Instagram al giorno. Tutti gli assortimenti sono inseriti in confezioni realizzate con cartone proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Essence

Essence per il 2024 ha pensato per i beauty addicted a un Calendario dell'Avvento con 24 sorprese make-up tutte da scoprire, giorno dopo giorno e rendere ancora più speciali le festività. Ogni casellina contiene un prodotto diverso, così da arrivare a comporre tutto il necessario per la realizzazione di un trucco scintillante e glamour, perfetto per brillare a Capodanno. Costa 42 euro.

Douglas

La profumeria Douglas ha pensato a ben tre Calendari, per accontentare tutto il suo pubblico affezionato. Quello da 69,99 euro contiene 24 esclusivi highlight di bellezza di marchi diversi, tra cui creme e fragranze in formato travel, per un valore di oltre 400 euro. Quello low cost da 19,99 euro contiene 7 must-have per prolungare il Natale fino alla fine dell'anno. Il set di 7 pezzi contiene una crema idratante, un maschera viso, un lipstick, una mini palette, un mini mascara, un mini scrub, un powder puff. C'è poi la versione "per lui", declinata con prodotti esclusivamente al maschile per corpo, viso e capelli.

Wycon

Il Calendario dell'Avvento di Wycon contiene 24 prodotti tutti in full size per brillare fino a Natale. Venduto al prezzo di 129 euro, ha un valore reale di 254 euro. Tra top seller e must-haves, all'interno trovano posto make-up, skincare e accessori.

Nabla

All'interno di uno scrigno da collezione, è contenuto il Calendario dell'Avvento 2024 di Nabla, che ha pensato a una preziosa confezione in metallo da conservare e riutilizzare con 12 iconiche sorprese full size, tutte dentro piccole box splendidamente decorate. Per celebrare la ricorrenza, è stato inserito anche un prodotto in edizione speciale, un'esclusiva solitamente non disponibile: si tratta di Viper Lip Mask, il trattamento labbra intensivo day & night realizzato in un inedito aroma biscotto. Il Calendario costa 159, 90 euro, ma ha un valore di 292,50 euro. Contiene anche: Close-Up Blotting Pressed Powder, Lip Candy Oil, Close-Up Blurring Powder Blush, Angel Aura, Beyond Blurry Lipstick, Vicious Mascara Waterproof, Cupid's Arrow, Glorious Lights Glitter Palette, Close-Up Lip Shaper, Beyond Jelly Lipstick, Side By Side Nude Palette Baby.

Legami

Il Calendario dell'Avvento Legami non è più disponibile per l'acquisto online, ma è reperibile soltanto presso i rivenditori fisici. In questo causo il Christmas Countdown è scandito da cassettini contenenti prodotti di cancelleria come temperini, graffette, evidenziatori, penne, spillette e tanti altri prodotti a tema natalizio. Anche in questo caso, per impreziosire la confezione e renderla unica, è stata inserita una special edition: una versione inedita della Erasable Pen! Costa 45,95 euro.

Dior

Le 30 Montaigne è l'esclusivo Calendario dell'Avvento firmato Dior, un lussuoso cofanetto contenente una ricca selezione di prodotti e trattamenti del brand tra make-up, skincare e fragranze. Sul sito ufficiale risulta già esaurito. La confezione esterna presenta una raffigurazione della facciata della storica boutique al numero 30 di Avenue Montaigne. All'interno, c'è un sontuoso disegno dorato con decorazioni floreali e un sole radioso, ispirati ai giardini francesi. È un'idea dell’artista Pietro Ruffo, artista e amico della Maison. Il contenuto accompagna il conto alla rovescia dal primo giorno di dicembre alla vigilia di Natale. All'interno ci sono 9 profumi da 5 e 10 ml, 10 prodotti di make-up e 4 di skincare, più una candela profumata: la Bois des Rêves. Il prezzo non è forse tra i più accessibili: 600 euro. E non è il più costoso attualmente in commercio! Decisamente luxury è il cofanetto di Swarovski, pieno di gioielli: costa 1000 euro sul sito ufficiale.