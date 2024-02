Heidi Klum in topless: nel videoclip fa il bagno in pelliccia e micro tanga DJ Tiësto ha scelto Heidi Klum come protagonista del suo nuovo video. La modella ne ha approfittato per mettere in mostra la sua incredibile bellezza, lasciandosi immortalare mentre fa il bagno in topless. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sono sempre di più le star che, nonostante l'età che avanza, sembrano non sentire al fatto il peso del tempo che passa: la over 50 più famosa e apprezzata al mondo è in assoluto Jennifer Lopez ma la cosa che in pochi ricordano è che sono numerose le colleghe altrettanto splendide e in forma che riescono a farle concorrenza, un esempio? Heidi Klum. Da poco festeggiato il suo primo mezzo secolo ma fa invidia anche alle giovanissime, tanto che non sorprende che abbia sposato il 34enne Tom Kaulitz (ex Tokyo Hotel). Negli ultimi giorni è diventata la protagonista di un videoclip musicale e ha sorpreso tutti posando super sensuale in topless.

Il topless di Heidi Klum

Il famoso DJ di fama internazionale Tiësto ha lanciato una nuova versione remix di Sunglasses at Night, l'iconica hit del 1984 firmata da Corey Hart, e come protagonista del suo video ha scelto Heidi Klum. La modella ha anticipato il lancio della clip sui social, dove ne ha mostrato alcuni secondi: tanto è bastato, però, per far impazzire i fan. Il motivo? Si è lasciata immortalare in black&white mentre si immerge tra le acque marine sfoggiando un sensualissimo topless. Niente reggiseno e addominali in mostra: muovendosi sinuosa sul bagnasciuga Heidi ha lasciato anche intravedere un capezzolo ma è stata prontamente "censurata" con una emoticon a forma di stellina.

Heidi Klum nel video di Tiësto

Heidi Klum è icona di bellezza a 50 anni

Gli unici capi d'abbigliamento indossati dalla top model tedesca? Una maxi pelliccia lunga fino alle ginocchia in pieno stile anni '80 (naturalmente portata sbottonata) e dei micro tanga dark super sgambati e con i laccetti laterali. Non ha rinunciato agli occhiali da sole scuri da vera e propria diva, adeguandosi così alla perfezione al mood del titolo della canzone. Capelli sciolti e mossi, sorriso stampato sulle labbra e fare iper femminile: in quanti direbbero che Heidi Klum ha raggiunto i 50 anni? Tra ventre scolpito, décolleté sodo e grinta da vendere ha dato l'ennesima prova di non avere nulla da invidiare alle colleghe giovanissime.