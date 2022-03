Heidi Klum con l’abito a fiori ai Green Carpet Fashion Awards: è lei la regina della primavera 2022 Heidi Klum è stata tra gli ospiti speciali dei Green Carpet Fashion Awards e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. La modella ha incantato tutti col suo look floreale, lanciando il maxi abito must-have della primavera 2022.

A cura di Valeria Paglionico

I Green Carpet Fashion Awards, l'evento annuale che premia la moda ecosostenibile, è tornato in presenza. Dopo essere andato in scena in versione digitale nel 2021, quest'anno la cerimonia si è tenuta in forma tradizionale a Los Angeles e gli ospiti speciali non sono mancati, da Nikki Reed ad Amber Valletta, fino ad arrivare a Taylor Perez, John Taylor, Gela Nash. Ad attirare tutti i riflettori su di sé col suo look perfetto per la primavera è stata Heidi Klum, apparsa meravigliosa, elegante e sbarazzina al fianco dell'amica Alessandra Ambrosio. Il suo maxi dress a fiori non è forse il must della bella stagione?

Quanto costa l'abito floreale di Heidi Klum

Avevamo lasciato Heidi Klum con un audace e scintillante minidress di specchi e oggi la ritroviamo ai Green Carpet Fashion Awards 2022 in una adorabile versione floreale. Per l'evento ha puntato sull'audacia di Dolce&Gabbana sfoggiando un maxi dress in chiffon di seta stampato, un modello con le spalline all'americana, una profonda scollatura sul décolleté e una gonna ampia in stile gitana. Sulla schiena ci sono dei lacci da annodare che la lasciano quasi completamente nuda (prezzo 2.950). La vera chicca, però, è la fantasia a fiori, un vero e proprio classico intramontabile della primavera, soprattutto se declinata in una versione tanto vitaminica.

L’abito Dolce&Gabbana di Heidi Klum

Il look di Heidi Klum ai Green Carpet Fashion Awards,

Per completare l'outfit in pieno stile primaverile Heidi Klum ha scelto dei semplici décolleté neri col tacco, accessorio che con la sua eleganza senza tempo è riuscito a "snellire" il look all'insegna dei colori accesi. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha detto addio alle pieghe extra lisce, optando per delle onde dall'effetto naturale con i ciuffi frontali tirati all'indietro (dettaglio in pieno stile anni '90). Insomma, la top model tedesca ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un'indiscussa icona di stile e di bellezza: in quanti direbbero che ha raggiunto i 48 anni? Nonostante l'età che avanza, continua a fare invidia anche alle giovanissime.

Leggi anche Jet militare precipitato: la manovra dei piloti potrebbe aver evitato una tragedia più grande