Heidi Klum brilla in verde: abbina il tailleur di paillettes agli occhiali a mascherina Heidi Klum ha partecipato all’evento per il lancio della nuova stagione di America’s Got Talent e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha illuminato il red carpet con un tailleur tempestato di paillettes verde smeraldo, completando il tutto con degli occhiali a mascherina coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Heidi Klum non ha mai nascosto la sua innata passione per la moda e ogni volta che appare in pubblico riesce a spopolare con uno stile glamour, trendy e iper sensuale, tanto che, nonostante abbia raggiunto i 48 anni, riesce a fare concorrenza alle colleghe più giovani. Certo, il corpo mozzafiato che la contraddistingue le facilita le cose, ma è chiaro che in fatto di look non ha assolutamente rivali. Lo ha dimostrato per l'ennesima volta nelle ultime ore partecipando all'evento che si è tenuto in California per il lancio della 17esima stagione di America's Got Talent: sul red carpet ha brillato con un tailleur che non poteva passare inosservato. Il motivo? Era tempestato di paillettes verde smeraldo.

Heidi Klum indossa il tailleur giacca e pantaloni

Qual è il trend fashion che piace di più alle star da qualche anno a questa parte? Quello della moda mannish, che consiste nel "rubare" i look dal guardaroba maschile, anche se vengono declinati in una versione chic, sensuale e iper femminile. Heidi Klum è solo l'ultima ad averlo fatto e per distinguersi "dalla massa" ha pensato bene di puntare su colori accesi e scintillii, una "combo" che si rivelerà perfetta per la primavera. Complici le paillettes che hanno ricoperto completamente il suo tailleur, nel momento in cui è apparsa sul red carpet californiano era impossibile non notarla.

Heidi Klum in Dolce&Gabbana

I sandali col tacco logo di Heidi Klum

Per il lancio della nuova stagione di America's Got Talent Heidi Klum ha osato con un completo firmato Dolce&Gabbana, per la precisione un modello con pantaloni da taglio classico e giacca lunga e doppiopetto portata senza nulla sotto. La particolarità del tailleur? È tempestato di scintillanti paillettes in verde smeraldo. Per completare il tutto la modella ha scelto un paio di sandali col tacco logo in metallo green (sempre di Dolce&Gabbana) e un paio di occhiali da sole a mascherina coordinati, ovvero con la montatura doppia e verde. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, facendoli cadere sinuosi sulle spalle. La sua proposta di stile non è forse perfetta per rendere ancora più brillante la primavera?

