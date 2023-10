Harry e Meghan pretendono cambio di cuscini e moquette per partecipare a un evento di beneficienza Secondo i tabloid britannici i duchi di Sussex avrebbero fatto delle richieste da divi per una visita ad una scuola elementare. Tra le accuse rivolte alla coppia anche quella di aver voluto mascherare la promozione del libro dell’ex attrice in un incontro di beneficienza.

A cura di Annachiara Gaggino

Harry e Meghan agli Invictus Games

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I duchi di Sussex sono protagonisti di una nuova bufera mediatica. I comportamenti di Harry e Meghan negli ultimi anni hanno spesso sollevato polemiche, soprattutto nel Regno Unito, dove i sudditi non hanno mai visto di buon occhio la nuova vita statunitense del figlio di re Carlo. Ora a far scrivere di loro sul Daily Mall ci sarebbero i capricci di Meghan Markle e le richieste non esattamente consone che avrebbe fatto in occasione di un evento benefico svoltosi in una scuola nel quartiere newyorkese di Harlem nel 2021.

Le accuse del Daily Mall

Secondo la stampa britannica la coppia avrebbe voluto mascherare la promozione del libro per bambini scritto dall'ex attrice come una visita di beneficienza, corredata inoltre da una serie di pretese come "nuovi cuscini e nuova moquette che si adattassero maggiormente al gusto della duchessa". L'accusa sarebbe corredata e provata da un lungo scambio di mail avvenuto tra Toya Holness, addetta stampa dei Sussex e i responsabili dell'evento.

Harry e Meghan

Non solo, sembra che i due divi abbiano preteso che si firmasse un documento che impedisse a chiunque di poter scrivere commenti negativi sulla visita, oltre che la possibilità di utilizzare foto e video per altri eventi promozionali. Insomma, non esattamente quello che ci si aspetta da un incontro di beneficienza. Dalla corrispondenza emerge, inoltre, che la scelta delle scuole da visitare sia stata oggetto di una selezione certosina e che i giornali invitati siano stati accuratamente selezionati, evitando la presenza di alcuni tabloid britannici.

Leggi anche Kate Middleton in tailleur: sfoggia un completo da 2500 euro

Harry e Meghan nell'occhio del ciclone

La coppia non perde occasione per far parlare di sé. Dopo l'addio alla royal family, infatti, Harry e Meghan sono stati spesso al centro dell'attenzione da parte della stampa complici varie dichiarazioni e progetti dei duchi. Dall'intervista con Oprah Winfrey, dove sono state lanciate alcune accuse pesanti verso i membri della famiglia reale al libro scritto dal principe in cui sono emerse le faide interne con padre e fratello, i duchi di Sussex non hanno certo rispettato il dettame della corona: never complain, never explain.