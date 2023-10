Harry e Meghan in vacanza lontano dai riflettori, sembrano innamoratissimi nell’isola caraibica I duchi di Sussex mettono a tacere definitivamente le voci su una presunta crisi di coppia e si concedono una vacanza in un isola isolata. I due sono stati visti mano nella mano e, come riportato dalla stampa internazionale, sembravano molto felici.

A cura di Annachiara Gaggino

Meghan e Harry a Sydney nel 2018

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Harry e Meghan si concedono una vacanza ai Caraibi. La coppia è stata avvistata dai fotografi del Mail Online mentre trascorreva un soggiorno all'insegna della tranquillità, lontano dai riflettori. I due sono stati catturati mentre passeggiavano mano nella mano sul lungomare accanto a un porticciolo turistico. La duchessa ha sfoggiato un maxi abito avorio firmato Chloé dalla trama tessuta a uncinetto abbinato a un cappello a tesa larga Panama con nastro e una borsa di tela Goyard. Il principe era vestito in modo molto casual, con pantaloncini blu navy, T-shirt bianca e infradito. Partiti senza i figli i due appaiono sereni e sembrano quasi una coppia in luna di miele, il proprietario di un negozio li ha definiti "felici", allontanando così tutte le voci che si sono susseguite nell'ultimo periodo su una presunta crisi.

Meghan e Harry a Sydney nel 2018

L'isola caraibica scelta dai duchi di Sussex

La meta scelta da Harry e Meghan è un'isola larga poco più di tre miglia, destinazione molto amata dall'alta società per le sue spiagge sabbiose e ai suoi resort di lusso. Tra i personaggi famosi che hanno scelto l'isola di nome Canouan come rifugio temporaneo dai riflettori anche Robert Downey Jr e Leonardo Di Caprio, oltre ad alcuni molto vicini alla coppia, George e Amal Clooney. Il piccolo paradiso terrestre vanta spiagge paradisiache come Grand Bay Beach e South Glossy Bay dove sono stati avvistati i Sussex. Il Daily Mail riporta che sono stati visti aggirarsi tra gli scaffali di un negozio di alimentari molto esclusiva, Faye, che vanta una vasta selezione di prodotti di prodotti biologici di stagione importati dalla Francia. Dopo aver fatto acquisti i due sono usciti tenendosi per mano e sorridendosi prima di salire a bordo di un gommone che li ha portati sulla costa nord dell'isola.