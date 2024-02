Hannah Waddingham sfila sul red carpet con la borsa di cartone fatta dalla figlia di 9 anni Un look super glamour abbinato a una borsa di cartone: “Potete immaginare la faccia del mio stylist quando ho deciso di indossarla” ha detto l’attrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hannah Waddingham in Tony Ward Couture

Lo Shrine Auditorium di Los Angeles ha ospitato la trentesima edizione dei SAG Awards, i premi che anticipano gli Oscar, dedicati alle eccellenze del mondo cinematografico e televisivo. L'evento ha visto la partecipazione dei principali divi del momento: Lily Gladstone, Emma Stone, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Pedro Pascal, Elizabeth Debicki per fare solo alcuni nomi. L'occasione ha visto anche una inaspettata reunion del cast de Il Diavolo Veste Prada: le attrici Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt hanno condiviso il palco per consegnare uno dei riconoscimenti. Tra i presenti anche la star della serie tv Ted Lasso, l'attrice britannica Hannah Waddingham.

Il look dell'attrice

Tutte le star del cinema e della tv presenti all'evento hanno dato il meglio in quanto a stile, portando sul red carpet creazioni firmate da grandi Maison. Una vera e propria gara di stile insomma con Margot Robbie in Schiaparelli, Anne Hathaway coi gioielli Bulgari, Jessica Chastain in Armeni Privé, Emily Blunt coi gioielli Tiffany&Co., Penelope Cruz fedelissima a Chanel, Jennifer Aniston con un abito di Celine. Per la grande serata, anche Hannah Waddingham ha sfoggiato un look da vera diva.

Hannah Waddingham in Tony Ward Couture

Per il red carpet della cerimonia di premiazione, ha sfoggiato un outfit rosso fuoco, un abito scintillante con ampia scollatura a barca che lascia le spalle nude, leggermente drappeggiato, con maxi spacco laterale e strascico. È una creazione firmata Tom Ford Couture, curata dallo stylist James Yardley che si occupa dell'immagine della 49enne da diverso tempo, accompagnandola in tante occasioni speciali. Ma l'esperto è stato affiancato da un'aiutante speciale: la figlia di Hannah Waddingham.

Leggi anche Eva Longoria con il reggiseno in pelle intrecciato: sul red carpet è la più audace

Il significato della pochette

Un look da vera diva per dirsi tale deve essere accompagnato dagli accessori giusti: gioielli, scarpe e borsa sono i dettagli che possono fare la differenza. Hannah Waddingham ai SAG Awards ha puntato proprio su un accessorio, per rendere unico e prezioso il suo outfit. E non si tratta della creazione firmata da una grande Maison, ma di qualcosa di valore affettivo. L'attrice, infatti, ha sfilato sul red carpet con una pochette di cartone!

A realizzarla è stata sua figlia, una bambina di 9 anni. È una borsetta marrone, con sprazzi di colore qua e là, su cui si intravede la scritta "Epic". Impossibile che il dettaglio passasse inosservato ed è stato l'attrice stessa a commentare la sua presenza, spiegando:

Mia figlia voleva contribuire al look e quindi mi ha preparato una borsa. Mi ha anche detto: Mamma non c’è bisogno di portala. Ma io le ho risposto: Verrà con me sul tappeto rosso. Ovviamente potete immaginare la faccia del mio stylist quando ho deciso di indossarla. Queste serate sono fantastiche, ma essere genitori è la cosa più importante.