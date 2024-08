video suggerito

Gli abiti che riducono la temperatura del corpo di 8 gradi: come funziona il tessuto d'avanguardia Siete stanchi di soffrire durante le giornate più calde dell'anno? Dei ricercatori americani hanno ideato un tessuto capace di ridurre naturalmente la temperatura del corpo: ecco come funziona.

A cura di Valeria Paglionico

Da diverse settimane il caldo non lascia tregua, tanto che è diventato praticamente impossibile trascorrere del tempo all'aria aperta senza sudare. Tutti coloro che si sono ritrovati sotto al sole negli orari di punta senza avere la possibilità di fare un tuffo al mare o di bagnarsi sanno bene che la cosa può rivelarsi decisamente faticosa, scomoda e soprattutto pericolosa per la salute. Dei ricercatori dell'Università del Massachussetts hanno però ideato un tessuto destinato a modificare le normali abitudini estive di ognuno di noi, il motivo? Riuscirebbe ad abbassare la temperatura del corpo in pochi secondi in modo del tutto naturale.

Come funziona il tessuto d'avanguardia

Dimenticate i ventilatori, i condizionatori e i rimedi anti-caldo originali, i ricercatori dell'Università del Massachusetts Amherst hanno condotto dei lunghi studi per ideare un tessuto da indossare sotto i vestiti capace di combattere le temperature estreme degli ultimi anni in modo naturale. Si tratta di un rivestimento flessibile a base di gesso, un materiale ispirato ai tradizionali intonaci a base calcare che vengono usati per raffreddare le case, i suoi effetti? Quando entra in contatto col corpo, riuscirebbe a refrigerarlo, abbassandone la temperatura di 8 gradi. Il tessuto, infatti, sarebbe in grado di riflettere l'energia solare nell'atmosfera, evitando di farla assorbire da corpo e vestiti.

Il materiale per evitare sprechi di energia in estate

Attualmente lo studio, dopo essere stato presentato all'American Chemical Society, è in fase di revisione ma è chiaro che, se dovesse essere approvato, rivoluzionerebbe le abitudini quotidiane di ognuno di noi durante la stagione estiva. Secondo gli scienziati il rivestimento è perfetto per evitare ogni tipo di spreco di energia. Come se non bastasse, è anche particolarmente versatile, visto che può essere applicato a quasi tutti i tessuti disponibili in commercio e lavato in lavatrice. Già in passato erano stati ideati dei progetti simili ma implicavano tutti l'utilizzo di materiali rigidi arricchiti da componenti elettrici, dunque costosi e scomodi da indossare. È arrivato il momento di parlare di rivoluzione fashion?