Giulia Salemi in versione pantera: conquista il palco con tutina leopardata e scarpe trasparenti Giulia Salemi ha condotto l’evento BeYOUtiful a Padova nel weekend e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Si è trasformata in una vera e propria pantera, osando con tutina leopardata e scarpe trasparenti.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi sta vivendo un periodo d'oro della sua carriera: dopo il successo nei panni di esperta social al GF Vip, è diventata super richiesta sia sui social che in tv e ora non può fare a meno di lavorare a pieno ritmo. Lo scorso sabato, ad esempio, si è presa una piccola pausa dalle vacanze estive ed è volata a Padova per partecipare all'evento BeYOUtiful. Si tratta di una serata di celebrazione dell'autenticità al Pride Village Virgo organizzata in onore di Raffaella Carrà, alla quale hanno partecipato una sere di star note al mondo della televisione, da Pamela Prati a Tina Cipollari, fino ad arrivare a Paola e Chiara. Giulia ha ricoperto i panni di conduttrice al fianco di Fernando Proce e ne ha approfittato per rivelare il suo animo più "selvaggio" attraverso il look.

Chi ha firmato la catsuit animalier di Giulia Salemi

Per l'esperienza da presentatrice al Pride Village Virgo di Padova Giulia Salemi ha dato il meglio di lei in fatto di stile, puntando su un completo dall'animo wild che non poteva passare inosservato.

Giulia Salemi in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Ha calcato il palco con un audace tutina animalier firmata Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, per la precisione un aderentissimo modello leopardato che fa parte della collezione Resort 2023 (e che in precedenza aveva già indossato Miley Cyrus). Ha il bustier con le bretelle incrociate sul seno, l'iconica pantera gold al centro del petto e i pantaloni-leggings con i piedi "incorporati". Così facendo l'influencer si è trasformata in una pantera e sui social lo ha sottolineato con delle emoticon a tema.

Roberto Cavalli by Fausto Puglisi collezione Resort 2023

Giulia Salemi con le scarpe-petalo

A fare la differenza nel look animalier di Giulia Salemi sono state le scarpe, il motivo? Essendo trasparenti, davano non solo l'idea che fossero leopardate come la tutina ma anche che la conduttrice camminasse "sospesa" sui tacchi a spillo.

Petalo pumps Le Silla

Gli appassionati di moda che non hanno riconosciuto i décolleté iconici saranno lieti di sapere che si tratta delle Petalo pump di Le Silla, un modello in plexi trasparente col tacco a spillo gold e un petalo scultura di metallo sul tallone. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono vendute a 728 euro. Capelli sciolti e lisci, orecchini dorati oversize e manicure bianco latte: Giulia Salemi è una delle indiscusse regine di stile dell'estate 2023.