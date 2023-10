Giorgia ad Amici con la tuta acetata: il look in stile anni ’80 è griffato Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e tra gli ospiti speciali c’era anche Giorgia. Ecco chi ha firmato la tuta in pieno stile anni ’80 sfoggiata dalla cantante.

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi è ormai diventato un appuntamento fisso della domenica pomeriggio e settimana dopo settimana riesce sempre a sorprendere il pubblico con sorprese e performance esclusive. Al di là dei ragazzi entrati a far parte della scuola e della "padrona di casa", ieri apparsa colorata ed elegante in un tailleur giallo, ad attirare le attenzioni del pubblico non possono che essere gli ospiti speciali che partecipano alle puntate. Ieri, ad esempio, è stato il turno di Giorgia, compagna Emanuel Lo che è stata scelta come giudice di una delle sfide di canto: ecco cosa ha indossato per il ritorno in tv.

Giorgia mixa comodità e glamour

Giorgia è stata tra i grandi protagonisti della puntata di ieri di Amici e non solo perché ha baciato di fronte i riflettori il compagno Emanuel Lo ma anche perché è stata chiamata a giudicare alcune delle performance dei ragazzi in gara. Oltre a dare prova di grande umiltà nonostante i 30 anni di carriera alle spalle, ha anche dimostrato ancora una volta di amare la moda e le griffe. Per tornare in tv si è ispirata agli anni '80 "rispolverando" la leggendaria tuta acetata (naturalmente in una versione rivisitata). Chi tra coloro che sono stati adolescenti in quegli anni non ne hanno avuto almeno una nel loro armadio.

Giorgia ad Amici

Chi ha firmato la tuta di Giorgia

Giorgia ha scelto di affidarsi a Dsquared2, sfoggiando una tuta comoda e glamour che si rivelerà perfetta anche per uscire. I pantaloni sono over e total black, mentre la giacca è il classico modello con la zip sul davanti decorata con righe verde smeraldo e viola su fondo nero.

Giorgia in Dsquared2

Per completare il tutto la cantante ha optato per un paio di stivaletti con la punta quadrata e per un ulteriore tocco griffato: una t-shirt bianca di Dior con la scritta "Non Je ne regret rien" sul petto. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 980 euro. In quante prenderanno ispirazione dall'artista per mixare comodità e fashion in autunno?