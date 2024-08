Gianmarco Tamberi, esordio in pedana alle Olimpiadi 2024: il significato dei calzini portafortuna

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Gianmarco Tamberi, Europei 2024

È il grande giorno di Gianmarco Tamberi: l'atleta, medaglia d'oro a Tokyo 2021, è sceso in pedana per le qualificazioni della gara di salto in alto maschile. Si giocherà la finale, che è in programma sabato 10 agosto a partire dalle ore 19:10. Per il campione la partecipazione a queste Olimpiadi di Parigi 2024 è stata messa in pericolo da un malore, proprio pochi giorno fa. Dei calcoli renali lo hanno tenuto in ospedale un giorno intero. Si è temuto il peggio, ma sin da subito Tamberi ha chiarito che per nulla al mondo avrebbe perso la sua occasione, dopo quattro anni di sacrifici per esserci. E difatti, Gimbo c'è, pronto come sempre a dare il meglio di sé: con l'aiuto anche dei suoi portafortuna!

Gimbo coi calzini personalizzati

Ognuno ha le sue superstizioni, i suoi portafortuna: che si tratti di oggetti o rituali, è un modo per tenere le cose sotto controllo. Vale anche in una competizione di altissimo livello come le Olimpiadi, dove è essenziale sentirsi sicuri di sé, calmi, avere sangue freddo, grinta. Un atleta non può perdere la concentrazione: un minimo movimento, una piccola imperfezione, un solo secondo possono cambiare il corso degli eventi, nel bene o nel male. Nella disciplina di Gianmarco Tamberi, è questione di centimetri. Lui è il primo a vincere tre titoli europei di fila: negli ultimi, quelli di Roma, ha saltato 2,37 metri, anche se il suo record è 2,39 metri.

Gianmarco Tamberi, Olimpiadi 2024

Oltre a essere un grande atleta, Gimbo (come è affettuosamente chiamato da fan e sostenitori) è anche un notevole showman, dotato di carisma ed entusiasmo. "Mi piace stare sul palcoscenico e far divertire il pubblico" ha ammesso. Ci ha abituati a grandi prestazioni atletiche, ma anche a gesti originali come la caratteristica mezza barba che è stata a lungo il suo marchio di fabbrica, immancabile nelle finali, un rituale iniziato nel 2011 ai campionati italiani juniores. E poi ci sono le scarpe multicolor, quella volta che si presentò coi capelli azzurri (Europei di Helsinki 2012) e quella che li tinse di color platino (Europei 2021).

Gianmarco Tamberi, Olimpiadi 2024

Come dimenticare poi gli accessori personalizzati che lo accompagnano sempre nelle sue avventure sportive, nelle gare. Anche a Parigi 2024, ha gareggiato con un paio di calzini spaiati, su cui c'era la sua faccia stilizzata stampata. Questi accessori fanno parte di un brand gestito dalla moglie Chiara Bontempi che si chiama proprio Halfshave (mezza barba), che comprende anche cappellini, asciugamani, T-shirt, acquistabili online. Il brand è leggibile sulla parte posteriore dei calzini. Il riferimento alla "mezza barba" portafortuna insomma c'è sempre, anche se nascosto sui calzini.