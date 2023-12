Ghali presenta l’album “Pizza Kebab”: un ritorno alle origini tra trench in pelle e featuring d’eccezione Ghali torna con “Pizza Kebab” a due anni di distanza dall’ultimo disco: tra trench in pelle e maxi bomber, il rapper di Baggio torna alle origini ma con stile.

A cura di Arianna Colzi

Ghali

Ghali è tornato. Il quarto disco del rapper di Baggio si intitola Pizza Kebab ed è un ritorno alle origini. A due anni di distanza dall'ultimo album, il cantante classe 1993 riparte da zero e torna alle origini, mixando la nostalgia per tempi recenti e featuring con nuovi esponenti della scena rap: Geolier, Baby Gang, il ritorno della Dark Polo Gang e Simba La Rue. Come ogni suo progetto artistico, non sono mancati alcuni outfit degni di nota curati dalla stylist Ramona Tabita.

I look di Ghali in Pizza Kebab

Rasta un po' più lunghi del solito e un mix e match di stili e riferimenti. Pizza Kebab segna il ritorno di Ghali sulle scene con look da vera icona hip-hop. Sulla copertina del disco il rapper di Baggio indossa camicia azzurra elegantissima con collo alla coreana e uno dei trend di stagione dell'Autunno/Inverno 2023-24: il maxi trench in pelle.

La copertina di Pizza Kebab

Lo stile aggressivo dei vent'anni si mischia con l'eleganza più matura dei trenta, come vediamo anche negli altri scatti dello shooting di Pizza Kebab. In una delle foto simbolo del disco, Ghali sceglie un look dark illuminato solo dall'orologio e dal bracciale in oro che risaltano sui suoi polsi. Maxi bomber in pelle, altra tendenza di stagione, e pantaloni in ecopelle si abbinano all'atmosfera cupa rotta solo da una pizza kebab, appunto.

Il trench in pelle di Ghali

A dare ulteriori dettagli sulla lavorazione, è stato lo stesso Ghali nelle sue storie mostrando il dietro le quinte dei vari featuring realizzati in studio con altri rapper come Tony Effe della Dark Polo Gang, Geolier e tanti altri. Un nuovo capitolo per Ghali senza rinunciare allo stile per cui è diventato celebre negli ultimi anni.

Ghali in una foto di Pizza Kebab