Gaia torna ad Amici in versione dark con outfit in pelle e stivali scultura

A cura di Arianna Colzi

Gaia è tornata a esibirsi ad Amici. La cantante italobrasiliana, vincitrice del talent di Maria De Filippi nel 2020, è stata ospite della puntata di domenica 26 novembre del talent di Canale 5. Per la sua esibizione di Tokyo, suo nuovo singolo, l'artista ha scelto un look dark in pelle completato da un paio di stivali super cool.

L'outfit in pelle di Gaia ad Amici

Gaia torna tra i banchi di Amici con un look da vera star. L'outfit total black alterna diverse geometrie e materiali, creando un'armonia particolare. La cantante ha scelto di indossare un maxi bomber oversize in pelle che copre un vestito midi smanicato.

Come una vera Gen Z, Gaia gioca con la tendenza più glamour del momento, il layering, che letteralmente significa "vestirsi a strati". Questo trend consiste nell'abbinare capi che, tendenzialmente, non verrebbero mai indossati insieme nello stesso look. Dunque, i vestiti si portano con sopra la gonna, come proposto anche da Ferragamo nella collezione Primavera/Estate 2024. Per la puntata di Amici anche Gaia riprendere questo trend glamour indossando una mini gonna in pelle nera sopra il vestito nero midi, che si apre in un ampio spacco sulle gambe.

Quanto costano gli stivali scultura di Gaia ad Amici

Proprio grazie allo spacco, la cantante mette in risalto gli stivali indossati, che sembrano un vero e proprio pezzo di design. Lo stivale in pelle con tacco sagomato sembra quasi un fluido, come una scultura di Boccioni. La forma a punta è appena accennata e la silhouette in pelle si avvita subito lungo la gamba, creando un effetto stropicciato. A chiudere il design dello stivale scultura troviamo un paio di lacci in pelle che si uniscono appena sotto il ginocchio. Il capo scultura è realizzato da Nicolò Beretta ed è il modello Tales della collezione Autunno/Inverno 2023 – 2024, che viene venduto sul web a 777 euro. A ultimare il look, la cantante ha aggiunto un maxi orecchino a fiore bianco, in contrasto con il nero che domina l'intero outfit.

