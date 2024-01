Fedez con le pantofole di Prada: quanto costano le ciabatte griffate Nelle ultime storie Instagram, Fedez ha immortalato le sue ciabatte invernali con il pelo: un paio di pantofole griffate davvero esclusive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Fedez

Fedez ha trascorso una serata in casa con la famiglia e i figli. In questo periodo il rapper sta trascorrendo molto tempo con i suoi cari, soprattutto per stare vicino alla moglie, Chiara Ferragni, coinvolta nelle indagini legate al pandoro caso Balocco. Il cantante ha giocato insieme al figlio Leone ai videogiochi, sfoggiando un paio di pantofole griffate che non sono passate inosservate.

Fedez con le ciabatte in pelo

Le ciabatte di pelo di Fedez

Fedez ha indossato un paio di ciabatte in pelo mentre gioca con il figlio nella sala cinema della nuova casa di Milano. I molti followers del rapper hanno notato il dettaglio logato nel suo outfit casalingo: le ciabatte in pelo di Prada. Le pantofole sono rivestite in shearling sintetico di colore blu elettrico con il logo della Maison scritto in oro. Le calzature, che fanno parte della collezione Autunno/Inverno 2021-2022, possono essere considerate un capo genderless e dunque indossate da chiunque. Ma quanto costano le ciabatte con il pelo di Fedez?

Il modello di ciabatte di Fedez, in colore nero.

Sul web le ciabatte in pelo sintetico sintetico vengono vendute in un modello second-hand su Vestiaire Collective a 424 euro. È possibile, tuttavia, acquistare un modello molto simile, ma con il tradizionale logo triangolare di Prada al posto della scritta in oro, su i principali e-commerce online a 550 euro. Insomma, un accessorio griffato non accessibile a tutti ma che sicuramente dà un tocco di stile in più anche ai look invernali o casalinghi.

Ciabatte in pelo sintetico di Prada