Estelle e Oscar, i principini di Svezia in versione natalizia: la foto per le feste è adorabile I principini Estelle e Oscar di Svezia fanno concorrenza ai Cambridge in occasione del Natale. Nella giornata di Santa Lucia sono diventati protagonisti di un adorabile scatto social, nel quale hanno sfoggiato dei deliziosi e originali look a tema.

A cura di Valeria Paglionico

Ogni volta che parliamo di Royals siamo abituati a pensare ai Windsor, ma la verità è che in Europa sono diverse le famiglie reali che hanno lo stesso rilievo a livello internazionale. È il caso degli svedesi che, in occasione della festa di Santa Lucia, hanno diffuso un nuovo adorabile ritratto dei piccoli di casa lasciando senza parole milioni di sudditi. I principini Estelle e Oscar di Svezia hanno posato in versione natalizia e sono così deliziosi da fare concorrenza anche ai Cambridge (che di recente sono diventati protagonisti della splendida cartolina delle feste): ecco lo scatto che sta facendo il giro del web.

La tradizione svedese per Santa Lucia

Victoria e il marito Daniel Westling, ovvero l'erede al trono di Svezia e il suo consorte, avevano condiviso l'ultima foto dei figli circa 8 mesi fa, ovvero all'arrivo della primavera, ma nelle ultime ore hanno fatto tornare i bimbi sui social. Il motivo? Festeggiare il Natale e a dimostrarlo sono i look a tema sfoggiati dai piccoli. I principini Estelle e Oscar hanno posato in una delle sale di Palazzo Haga, a Stoccolma, sullo sfondo di un meraviglioso albero addobbato e illuminato ma perché hanno approfittato proprio del 14 dicembre per indossare dei vestiti "natalizi"? Ieri si celebrava Santa Lucia, una ricorrenza che nei paesi nordici è molto sentita.

Il significato simbolico dei look natalizi dei principini

Estelle, la principessa svedese di 9 anni, ha sfoggiato una originale tunica bianca mentre teneva tra le mani un vassoio pieno di dolci. Qual è il significato simbolico dell'originale abito? Si ispira alla leggenda di Santa Lucia ed è un riferimento alla sua purezza. Il piccolo Oscar, 5 anni, ha puntato su qualcosa di più tradizionale a livello internazionale: si è infatti vestito da Babbo Natale con tanto di cappellino e casacca bianca e rossi. Nell'album condiviso sui social ci sono inoltre altri scatti: si tratta di foto del 1984 e ritraggono la regina Silvia mentre aiuta i figli Maddalena e Carlo Filippo a vestirsi a festa. Insomma, a quanto pare celebrare Santa Lucia è una tradizione di famiglia e non potrebbe essere accompagnata da un'usanza più dolce.