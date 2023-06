Emporio Armani porta gli atleti in passerella: le nuove divise per le Olimpiadi con l’Inno di Mameli Durante la sfilata Uomo di Emporio Armani alla Milano Fashion Week sono state presentate le nuove divise per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

A cura di Beatrice Manca

Giorgio Armani ha presentato le nuove divise EA7 Emporio Armani per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici. L'appuntamento è a Parigi, per la prossima estate: in occasione della sfilata di Emporio Armani, uno degli eventi di punta del secondo giorno di Milano Fashion Week Men's Collection, lo stilista ha riunito in passerella dodici atleti, tra cui Paola Egonu e Bebe Vio. Se la collezione si ispira alle notti d'Oriente, con completi fluidi sui toni del bianco e del nero, le nuove uniformi presentate in passerella nascondo un omaggio ‘musicale' alla bandiera.

Le divise dell'Italia per le Olimpiadi Parigi 2024

Da ormai più di dieci anni Giorgio Armani collabora con il Coni per vestire gli atleti dei Giochi Olimpici e Paralimpici: un sodalizio nato per Londra 2012 che andrà avanti fino a Cortina 2026. Per le prossime Olimpiadi, lo stilista ha disegnato uniformi nell'inconfondibile colore blu Armani, profondo ed elegante. Il guardaroba degli atleti comprende la tuta da podio, con una felpa su cui spicca la scritta "W Italia" con patch di raso cuciti a contrasto, e morbidi pantaloni. Le polo e le t-shirt nascondono un omaggio alla bandiera: all'interno del colletto infatti sono riportati i primi versi dell‘Inno di Mameli, mentre l’intera prima strofa è stampata all’interno delle giacche. Completano i look trolley, borse e zaini, cappellini e sneaker. Giorgio Armani firmerà anche la divisa ufficiale che gli atleti indosseranno durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, il 26 luglio 2024, e quella dei Giochi Paralimpici che avrà luogo il 28 agosto in Place de la Concorde.

Le divise olimpiche Emporio Armani EA7

La collezione Emporio Armani Uomo Primavera/Estate 2024

La nuova collezione disegnata da Giorgio Armani per la linea ‘giovane' Emporio è ispirata a un chiaro di luna, a una misteriosa notte d'Oriente: giacche kimono, morbidi pantaloni dalla linea ampia, camicie sbottonate e gilet. La palette colori, essenziale e rarefatta, si muove tra il bianco luminoso, il color sabbia e il nero brillante: un'eleganza maschile sofisticata e rilassata, com'è nel dna di Armani. Il simbolo della collezione è il Ginko, una delle più antiche piante esistenti al mondo, icona di resilienza e rinnovamento.

Leggi anche Emporio Armani collezione Primavera/Estate 2023

Emporio Armani Primavera/Estate 2024

Gli atleti sulla passerella di Emporio Armani

Per presentare le nuove divise, Giorgio Armani ha chiamato sei atleti olimpici e sei atleti paralimpici di diverse discipline, nel segno dell'inclusione. Al Teatro Armani, dov'è stata presentata la collezione Emporio Armani per la Primavera/Estate 2024, erano presenti i pallavolisti Paola Egonu, Simone Giannelli, Daniele Lavia, Sarah Fahr, la ciclista Letizia Paternoster, la ginnasta Alessia Maurelli, la judoka Carolina Costa, Bebe Vio, l'atleta Ndiaga Dieng, la tennista da tavolo Giada Rossi, il nuotatore Simone Barlaam e Andrea Liverani per il tiro a segno.