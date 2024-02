Emma Marrone da piccola, ecco com’era la cantante prima del successo Emma Marrone si è mostrata da piccola sui social in compagnia del fratello. Anche se sono passati almeno due decenni da quello scatto, la salentina non ha perso lo sguardo profondo che rivedremo sul palco del Festival di Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone

Emma Marrone ha fatto della sua spontaneità una chiave per conquistare il pubblico. Oltre alla sua voce e al suo essere genuina, la cantante salentina è nota anche per le sue foto poco elaborate che la fanno assomigliare ancora di più alla Emma di tanti anni fa. Ora che si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2024, la genuinità potrebbe essere la sua carta vincente

La foto di Emma Marrone da piccola

A dimostrarlo è stata lei stessa, caricando su Instagram una foto risalente alla sua infanzia. La cantante salentina appare da bambina su un terrazzo al fianco del fratello e indossa un abitino in pieno stile anni Novanta lungo fin sotto al ginocchio con un enorme colletto bianco e un nastrino sul petto. Non ha fatto riferimento all'età ma, a giudicare dai colori dell'immagine, deve risalire a molto tempo fa. Nella didascalia ha scritto: "Grazie @checcomarrone per avermi inviato questa foto !!! Quanto eravamo piccoli ??? #fratellinodelmiocuore" con tanto di emoticon della faccina con gli occhi a cuore.

Emma Marrone con il fratello Francesco

Emma Marrone da bambina con il look anni '90

La cosa particolare è che il viso di Emma sembra non essere assolutamente cambiato. In un'altra foto degli anni Novanta scattata con il fratello Francesco, Emma è perfettamente riconoscibile. Anche se sono passati almeno due decenni da quando è stata scattata quella foto, la salentina ha sempre lo stesso sguardo profondo e l'espressione da furbetta che l'ha sempre contraddistinta. È chiaro dunque che la sua bellezza è naturale al 100%. I fan hanno apprezzato moltissimo l'immagine, tanto che il post è stato riempito di commenti teneri e affezionati. Marrone da piccola non era adorabile?