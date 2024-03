Emma ad Amici 23 canta Apnea con look total black e stivali in pelle Emma Marrone è tornata ad Amici. In occasione della ventiduesima puntata del programma di Maria De Filippi, la cantante si è esibita sulle note di Apnea con un look aggressivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Emma Marrone

Emma Marrone torna a casa. La cantante salentina è ospite del pomeridiano di domenica 3 marzo di Amici 23 condotto da Maria De Filippi, dove si è esibita sulle note di Apnea, canzone che ha portato all'ultimo Festival di Sanremo. Emma dovrà anche giudicare la gara di canto, insieme a Mr.Rain, altro ospite della puntata. Per il ritorno al talent che ha lanciato la sua carriera, Emma ha scelto un look total black aggressivo con dettagli in pelle.

Emma abbraccia Maria De Filippi

Il look di Emma Marrone ad Amici 23

Dopo i look audaci e talvolta anche dark che abbiamo visto sul palco dell'Ariston, Emma si affida di nuovo al nero per la puntata di domenica 3 marzo. I capelli castani super lisci cadevano su completo nero composto da una maglia a maniche lunghe trasparente, abbinata a una gonna asimmetrica con maxi spacco che lasciava scoperte le gambe. Entrambi i capi sono firmati Thierry Mugler.

Emma Marrone con Maria De Filippi

Il look è completato da un dettaglio edgy davvero stupendo: si tratta di un paio di stivali a punta in pelle, anche questi neri, sopra il ginocchio con un vertiginoso tacco a spillo 10 cm. Si tratta del modello Blade di Casadei, ideali per rendere più aggressivo e dark anche i look più semplici: sul web vengono venduti a 950 euro.

Emma in total black ad Amici 23

Il ritorno di Emma ad Amici

Non sono mancati anche i momenti emozionanti nel corso del pomeridiano di Amici, come scritto da Emma nel post Instagram nel quale ha condiviso alcuni scatti della puntata: "Sono andata ad abbracciare la Madre suprema. È stato bello cantare APNEA tutti insieme". La cantante salentina, infatti, non manca mai di sottolineare la gratitudine e l'affetto che la legano al programma e alla conduttrice Maria De Filippi, che per me lei è stata una vera e propria mentore.

Emma in qualità di giudice ad Amici 23