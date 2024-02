Anticipazioni Amici 23, puntata del 3 marzo: due allievi al Serale, uno di loro cambierà squadra Domenica 3 marzo andrà in onda la 22esima puntata del pomeridiano di Amici 23. Stando alle anticipazioni diffuse da TvBlog, altri due allievi riceveranno la maglia del Serale e uno di loro cambierà squadra. Ecco tutte le anticipazioni del prossimo appuntamento con il talent di Maria De Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mercoledì 29 febbraio è stata registrata la nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda domenica 3 marzo su Canale 5. Per gli allievi del talent, il Serale è sempre più vicino e continuano le assegnazioni delle maglie, così come le eliminazioni. Due ballerini riceveranno l'ambita maglia d'oro e uno di loro cambierà anche professore, pronto ad affrontare la prossima fase del talent con una nuova squadra. Ecco tutte le anticipazioni del prossimo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, diffuse da TvBlog e Amici News.

Le anticipazioni della puntata di domenica 3 marzo di Amici

Stando a quanto racconta Amici News, saranno due gli allievi che conquisteranno l'accesso al Serale durante la puntata di domenica 3 marzo. Si tratta di due ballerini seguiti dal professore Raimondo Todaro: Sofia e Nicholas. Quest'ultimo, in particolare, negli ultimi giorni si è scontrato proprio con il suo insegnante a proposito della fase finale del programma. Todaro era stato chiaro: gli avrebbe dato la maglia solo se fosse avanzato un posto e Sofia la meritava più di lui. Il ballerino aveva allora minacciato di andarsene: "Se pensi che non la merito, me ne vado".

Una volta entrato al Serale, Nicholas ha deciso di cambiare squadra: non sarà più seguito dal professore Raimondo Todaro, ma da Emanuel Lo. Una scelta inaspettata, che arriva proprio nel momento più delicato e importante del programma, quello che decreterà il vincitore di questa edizione. Anche a una cantante, Lil Jolie, è stata fatta una proposta: Anna Pettinelli le ha chiesto di passare nella sua squadra e il suo attuale professore, Rudy Zerbi, ha specificato che deve essere lei a scegliere.

Gli ospiti della puntata del 3 marzo di Amici 23

Sono diversi gli ospiti in studio nella puntata del 3 marzo di Amici 23. A giudicare la gara di canto saranno Max Brigante, Tommaso Toma e Emma, che poi dovrebbe anche esibirsi. Rossella Brescia invece giudice di ballo. Presente anche Mr.Rain, che canterà il brano portati al Festival di Sanremo 2024, Due Altalene.