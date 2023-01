Elodie tra maschere viso e rossetti sbavati: dà il via al nuovo anno in accappatoio e ciabatte pelose Niente tacchi a spillo o abiti da sera, per dare il via al nuovo anno sui social Elodie si è mostrata tra maschere viso, rossetto sbavato e ciabatte pelose.

A cura di Valeria Paglionico

Ha scalato le classifiche italiane per mesi, ha incantato i fan con i suoi look sensuali e ha debuttato come attrice: il 2022 di Elodie è stato letteralmente da sogno. Per dare il via al nuovo anno è salita sul palcoscenico del concertone del 31 dicembre di Roma e, considerando il fatto che a febbraio sarà tra i Big di Sanremo, di sicuro sentiremo parlare ancora a lungo di lei. Come ha cominciato il 2023 sui social? Con una raccolta di foto inedite in cui si è mostrata tra maschere viso, ciabatte pelose e rossetto sbavato: così facendo, ne ha anche approfittato per celebrare il primo posto in classifica su AirPlay Radio della sua Ok. Respira.

Elodie con i capelli effetto bagnato

"Ok. Respira è al n.1 della classifica airplay radio. Grazie a tutte le radio per l'affetto e il supporto che danno da tempo alla mia musica. Ci ritroveremo tra poco più di un mesetto con tante canzoni nuove", sono state queste le parole con cui Elodie ha dato il via al 2023 sui social, anticipando così la partecipazione a Sanremo nel prossimo febbraio. Per l'occasione ha lasciato da parte gli abiti "di scena" sensuali, griffati e audaci, ha preferito mostrarsi in versione acqua e sapone. Si è immortalata prima in accappatoio e con il rossetto rosso leggermente sbavato, poi con una maschera viso che le ha lasciato scoperti solo occhi, narici e bocca. Il dettaglio che accomuna le due foto? Ha sempre portato i capelli sciolti e a "effetto bagnato" come fatto di recente a Sanremo Giovani.

Elodie con le ciabatte di pelo

I look comodi di Elodie

Sebbene siamo abituati a vederla sempre in tacchi alti sui palcoscenici più ambiti del nostro paese, nella quotidianità Elodie lascia spazio alla comodità. A dimostrarlo sono gli scatti che ha condiviso su Instagram per cominciare il nuovo anno con il piede giusto: la cantante si è immortalata in un selfie con indosso un maxi maglione indossato come minidress e un paio di ciabatte pelose, modello must del momento. Sempre nello stesso album, inoltre, ha rivelato un suo look in stile college con gonnellina a pieghe, collant velati e sneakers raso terra portate con i calzettoni in vista. In quanti non vedono l'ora di ammirarla al prossimo Festival di Sanremo?