Elodie, il significato dei tatuaggi della cantante di Sanremo Elodie è tra i Big del Festival di Sanremo 2023, al quale partecipa col brano Due. Avete mai notato che ha diversi tatuaggi sul corpo? Ecco qual è il loro significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è tra i Big in gara del Festival di Sanremo 2023, al quale partecipa con il brano inedito Due. Per lei si tratta di un gran ritorno al Teatro Ariston: ha partecipato all'evento per la prima volta nel 2010 con Tutta colpa mia, è poi tornata a prendere parte alla competizione nel 2020 con Andromeda e l'anno successivo ha calcato ancora una volta l'ambito palco ma nei panni di co-conduttrice alfianco di Amadeus. Essendo ormai considerata un'indiscussa icona di bellezza e di stile, di sicuro incanterà tutti con i suoi look glamour. C'è però ancora un piccolo dettaglio di lei che solo in pochi conoscono, il significato dei suoi tatuaggi: ecco quanti ne ha e perché li ha fatti.

Elodie, il tatuaggio della croce sulla spalla

Elodie non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi, è fin da quando era tra i concorrenti di "Amici di Maria De Filippi" che li mette in mostra ma la cosa che in pochi sanno è che hanno tutti un valore simbolico. Il più appariscente è quello che ha sulla spalla sinistra, raffigura una croce latina leggermente sfumata all'interno e, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è legato alla religione. La cantante ha spiegato che rappresenta un momento di ripartenza, lasciando intendere che si è ritrovata ad affrontare un periodo difficile in cui ha dovuto rialzarsi, partendo da zero.

La croce tatuata sul braccio

Il tattoo del cuore sul polso

Il secondo tatuaggio di Elodie è leggermente più piccolo della croce sulla spalla, è situato nella parte interna del polso destro ed è visibile solo quando porta top e magliette con le maniche corte. Cosa raffigura? Un cuore rosso di cui è stato disegnato solo il contorno, sotto al quale è stata aggiunta la lettera M in corsivo. La cantante ha preferito non rivelare a chi fa riferimento quel dettaglio, anche se all'apparenza sembra essere una dedica a una persona speciale.

Il tatuaggio sul polso di Elodie

Il tatuaggio nascosto di Elodie

Elodie ha sempre dichiarato di avere tre tatuaggi impressi sul corpo ma, anche quando indossa vestiti scollatissimi e sexy, se ne vedono solo due. Il terzo sarebbe infatti molto nascosto, lei stessa non ha mai voluto rivelare cosa raffigura, anche se sarebbe "unito" agli altri due. Il motivo? I tattoo che ha fatto sono tutti simbolo di situazioni affettive a cui è stata particolarmente legata.