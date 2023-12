Elodie al party di Natale è dark: la sua giacca-corsetto costa quasi 2mila euro Elodie ha partecipato al party natalizio di Albert Marzinotto e ne ha approfittato per sfoggiare un look tutt’altro che convenzionale. Niente stampe e colori a tema festa, ha preferito puntare sullo stile dark.

A cura di Valeria Paglionico

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie è l'artista più desiderata del momento: dopo aver dominato le classifiche italiane per tutta l'estate, nelle ultime settimane è diventata protagonista del suo primo tour nei palazzetti, registrando il sold-out in ogni tappa. Ora, sebbene abbia portato a termine i concerti, annunciando che probabilmente si prenderà una breve pausa dalla musica per dedicarsi alla scrittura e a nuovi progetti, non può fare a meno di apparire in pubblico di tanto in tanto. Lo ha fatto qualche giorno fa al concerto dell'amico produttore Dardust, sul cui palco ha brillato con un minidress di paillettes, e nelle ultime ore per il Christmas party organizzato da Albert Marzinotto.

La giacca corsetto di Elodie

Albert Marzinotto, dj, produttore e compositore, ha incontrato Elodie alla sua festa di Natale e non ha potuto fare a meno di scattarsi una foto nel backstage. Ad attirare le attenzioni dei media non poteva che essere la bellezza e l'outfit della cantante, che in piene festività ha deciso di stravolgere le convenzioni.

Elodie con Albert Marzinotto

Per lei niente outfit rossi, tartan o a tema Natale, ha preferito puntare sullo stile dark come una vera e propria rockstar. Ha indossato una sensuale giacca con corsetto incorporato, un modello firmato Mugler con stecche intorno al punto vita, revers classiche, maniche lunghe, spalline imbottite e chiusura frontale con occhiello. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduta a 1.790 euro.

Leggi anche Melissa Satta e Maddox in versione matchy matchy, con la stessa giacca da quasi 600 euro

Giacca Mugler

Elodie con collant e tacchi a spillo

L'unico dettaglio un tantino più natalizio nel look di Elodie? Il minidress di cui si intravedevano gli orli e i polsini dalla giacca, un tubino fasciante total black ma dall'effetto sparkling, ovvero ricoperto di scintillanti glitter. La cantante ha poi esaltato le gambe con un paio di collant velati, abbinandoli a dei décolleté di vernice nera col vertiginoso tacco a spillo. Capelli dark portati extra lisci, make-up con una linea di eye-liner marcata e sorriso stampato sulle labbra: Elodie è un'indiscussa icona di bellezza e di stile. In quanti prenderanno ispirazione da lei e a Natale punteranno tutto sul mood dark? L'effetto super elegante è assolutamente assicurato.