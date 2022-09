Elisabetta II, il significato della foto scelta dai royals per annunciarne la morte “La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio”: così Buckingham Palace ha annunciato la morte di Elisabetta II, allegando una vecchia foto in bianco e nero della sovrana (con le immancabili perle).

Dopo il rapido susseguirsi di notizie su un improvviso peggioramento delle condizioni di salute della regina Elisabetta, Buckingham Palace ne ha annunciato la morte, nel tardo pomeriggio di giovedì 8 settembre. La sovrana si è spenta serenamente, nel castello di Balmoral, circondata da tutta la sua famiglia, immediatamente accorso sul posto. I royals per dare la comunicazione ufficiale hanno scelto una foto ben precisa, tra le innumerevoli a disposizione.

La storia della foto di Elisabetta II

Non una foto recente, né con la corona, né seduta sul trono. La foto condivisa dalla royal family per annunciare la morte della regina Elisabetta è stata scattata nel febbraio 2006, poche settimane prima che compisse 80 anni (il 21 aprile). Fa parte di una mostra fotografica organizzata presso il castello di Windsor proprio per l'occasione e poi è stata esposta anche nella Galleria dei disegni del Castello di Windsor, pochi mesi dopo. L'autrice era Jane Brown. La leggendaria fotografa nel corso degli anni ha fotografato anche il principe Carlo, la principessa Margaret e la principessa Anna, nonché diverse celebrità.

Nella foto usata per l'annuncio di morte, la Brown ha ritratto la sovrana nel salotto di Buckingham Palace in un momento di spensieratezza e serenità, con un leggero sorriso sul volto, mentre guardava oltre la telecamera. Indossava una giacca di colore chiaro; immancabili i gioielli di perle, i preferiti di Elisabetta II, da cui non si separava mai soprattutto nelle grandi occasioni. Nello scatto in bianco e nero, la vediamo con una collana di perle a tre fili e orecchini di perle a bottoncino. La National Portrait Gallery ha affermato che Jane Bown era particolarmente famosa per i suoi ritratti in bianco e nero, realizzati con poca luce naturale e coi protagonisti in pose naturali e dirette.

Perché nella foto la sovrana sorride

Mentre la fotografa studiava la luce, per capire come realizzare al meglio lo scatto, è entrata nel salotto una dama di compagnia di Sua Maestà, per aggiustarle e capelli e assicurarsi che tutto fosse perfetto. In quel momento non c'era nessuno, oltre la fotografa e la sovrana: la Brown era solita lavorare in questo modo, solo lei e il soggetto da raffigurare. La regina, forse riconoscendo un volto familiare, si è lasciata andare per pochi secondi a un accenno di sorriso. La fotografa ha colto quel preciso attimo di tenerezza, in cui a suo modo la regina dava il benvenuto alla collaboratrice e la rassicurava. La foto è stata scelta per la tenerezza che emana, per lo sguardo rassicurante rivolto a una persona amica: l'ultimo saluto a tutti coloro a cui ha voluto e che le hanno voluto bene.