Elisabetta Canalis si allena in total pink, per il workout casalingo sceglie il completino fluo Elisabetta Canalis è tornata a Los Angeles e ha ripreso ad allenarsi regolarmente. Cosa ha indossato per il workout casalingo? Un completino sportivoin fucsia fluo.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è appena tornata a Los Angeles dopo aver passato diversi giorni in Spagna: è diventata protagonista di un esclusivo shooting fashion realizzato per il lancio di una collezione di costumi nata in collaborazione col brand di swimwear Wikini. Ora che si è lasciata alle spalle i set, i micro bikini metallici e mini shorts, ha ripreso la normale routine quotidiana. Da dove è partita? Dall'attività fisica, mostrandosi alle prese con un duro workout casalingo durante il fine settimana. "E per concludere questo weekend un veloce allenamento", sono state queste le parole con cui la showgirl si è lasciata immortalare tra squat, affondi ed esercizi per i glutei.

Elisabetta Canalis in versione sporty

Sebbene non sia andata in palestra per allenarsi, Elisabetta Canalis ha curato il suo look sporty nei minimi dettagli. Niente tacchi, minigonne e tubini, questa volta ha preferito la comodità. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non ha indossato maxi tute e silhouette oversize, ha fasciato il corpo in un completino aderentissimo caratterizzato da leggings a vita alta e reggiseno sportivo coordinato. La particolarità del look da workout? È all'insegna della luminosità, visto che è in fucsia fluo. Piedi nudi con una pedicure curata in modo impeccabile, coda di cavallo alta e viso senza trucco: la showgirl riesce a incantare il pubblico anche "al naturale".

Elisabetta Canalis si allena

Come si tiene in forma Elisabetta Canalis

Per un'appassionata di fitness come Elisabetta Canalis non esiste momento migliore del weekend per darsi all'attività fisica. Complice la pausa dagli impegni lavorativi, ne approfitta per prendersi cura del suo corpo e lo fa con degli allenamenti casalinghi all'insegna dell'alta intensità. In cosa consiste il suo workout? Lo ha rivelato sui social, dove si è mostrata alle prese con 4 diversi esercizi. L'allenamento comincia con 20 squats con la palla da pilates tra i piedi, continua con i lunges with twist (15 da ogni lato), termina con dei kick backs con l'elastico e dei side bends con la pilates ball. In quanti proveranno a praticare questo workout tra le mura domestiche?