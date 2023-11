Elisabetta Canalis senza trucco: la foto al naturale è il trionfo della semplicità Siamo sempre stati abituati a vedere Elisabetta Canalis preparata di tutto punto sui palcoscenici televisivi e sui social ma com’è “al naturale”? A rivelarlo è stata lei stessa con un selfie senza trucco.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati decenni da quando Elisabetta Canalis ha raggiunto il successo nei panni di velina di Striscia la Notizia ma, nonostante ciò, continua a mantenere intatta la sua innata bellezza. Certo, si è trasferita a Los Angeles da moltissimi anni ma non per questo ha abbandonato la tv italiana, anzi, torna regolarmente nel nostro paese per dedicarsi ai diversi progetti lavorativi che le vengono proposti. Attualmente, ad esempio, è allo prese con le registrazioni del programma musicale che condurrà con Enrico Papi e sui social ha dato qualche piccola anticipazione sui suoi look, primo tra tutti quello ispirato all'iconica Britney Spears in Baby One More Time. Com'è però lo showgirl lontana dagli artifici, dai lustrini e dai riflettori?

La foto acqua e sapone di Elisabetta Canalis

L'avevamo lasciata a passeggiare tra le strade di Los Angeles con un audace outfit no-bra, oggi ritroviamo Elisabetta Canalis in una versione decisamente più comfy tra le mura di casa. Nelle ultime ore ha infatti seguita una delle manie più amate dalle star, quella dei selfie senza trucco, rivelando il suo aspetto al naturale (probabilmente dopo aver fatto la doccia). Niente fondotinta, blush, ombretto o eye-liner, la showgirl ha lasciato il viso libero dal make-up e dagli artifici, dando prova del fatto che continua a vantare una pelle luminosa e priva di imperfezioni. Ha inoltre anche lasciato i capelli bagnati, facendo così trionfare la semplicità al 100%.

Elisabetta Canalis senza trucco

Elisabetta Canalis segue ancora il trend no-bra

Sebbene Elisabetta Canalis non abbia avuto paura di posare in versione acqua e sapone, per il selfie casalingo non ha rinunciato al glamour e alla sensualità. Niente pigiamoni, maxi felpe o look cozy, tra le mura domestiche ha indossato un top total black con le maniche lunghe e una scollatura generosa caratterizzata da un cut-out sotto al seno e un effetto incrociato sul décolleté. Ancora una volta è rimasta fedele alla moda del no-bra, dando prova del fatto che non si tratta di una prerogativa esclusivamente estiva. Orecchini a cerchio total gold, manicure rosso fuoco e cover dello smartphone di Keith Haring: nel look comodo di Elisabetta i dettagli riescono decisamente a fare la differenza.