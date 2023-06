Elisabetta Canalis da giovane a Striscia: “Quando si usava la polaroid prima della pellicola” Ricordate Elisabetta Canalis da giovane? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare le curiosità dei fan, rispolverando alcune vecchie foto risalenti ai tempi di Striscia la Notizia.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti ricordano Elisabetta Canalis agli esordi della sua carriera? Era il 1999 quando divenne velina insieme a Maddalena Corvaglia e da allora non ha mai smesso di avere successo, diventando uno dei simboli della bellezza italiana. Ora, nonostante gli anni che passano, continua a essere un'indiscussa icona di splendore e lo ha dimostrato nelle ultime ore. Forse complice il fatto che sta ristrutturando la nuova casa a Los Angeles, ha riaperto i vecchi album di foto, mostrando ai fan alcuni dolcissimi ricordi di quando era a Striscia la Notizia: ecco il risultato.

La vecchia foto con Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis aveva poco più di 20 anni quando debuttò nei panni di velina di Striscia la Notizia ma ancora oggi porta nel cuore quell'esperienza, visto che è stato proprio il palco di Canale 5 a renderla famosa. Tra le foto che ha rispolverato ce n'è una in particolare che farà impazzire i nostalgici: è un primo piano in cui appare al fianco di Maddalena Corvaglia con dei denti colorati di nero e sotto la scritta "Il mostro". Ad oggi le due non sono più amiche ma ricordano ancora con dolcezza il debutto televisivo fianco a fianco, a prova del fatto che rimarranno per sempre legate al di là di ogni possibile litigio o screzio.

Elisabetta Canalis con Maddalena Corvaglia

I ricordi nei camerini di Striscia

Tra le vecchie foto di Elisabetta Canalis ce ne sono anche alcune finite sulle copertine di famose riviste, da quella accovacciata con i capelli sauvage a quella sul gonfiabile con bikini dorato e tacchi. Nella didascalia ha commentato "Quando si scattava la polaroid prima di usare la pellicola", facendo riferimenti agli shooting prima dell'era digitale.

Le vecchie foto di Elisabetta Canalis

Il viaggio tra i ricordi dell'ex velina è continuato con delle immagini rubate dai camerini di Striscia la Notizia. Un primo piano con Roberta Lanfranchi con tanto di top di paillettes coordinati, un selfie "finto distratto", una foto con stivali calza e completino color pastello scattata poco prima di un balletto sul bancone: Elisabetta non ha perso la bellezza e continua a essere una delle donne più belle del nostro paese.