Elisabetta Canalis col bikini nero: per l’estate 2023 punta sullo stile dark Elisabetta Canalis è in vacanza in Sardegna e sui social documenta le sue giornate trascorse tra mare e piscina. Di recente si è lasciata immortalare mentre fa la doccia con indosso un micro bikini dark.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano poche ore all'inizio di agosto e questo significa che in moltissimi a partire da domani daranno il via alle tanto desiderate ferie. Le star sono partite già da diverse settimane e sui social non esitano a documentare ogni minimo dettaglio della loro pausa lavorativa, suscitando un tantino di invidia tra tutti coloro che trascorrono ancora le loro giornate rinchiusi in ufficio. Elisabetta Canalis non fa eccezione: è tornata in Italia, per la precisione in Sardegna, sua terra natale, e ora si sta godendo il totale relax tra gite in barca, mattinate al mare con la figlia Skyler Eva e tramonti mozzafiato. Il suo stile balneare? Potrebbe essere definito "minimal" e dark.

Elisabetta Canalis in piscina in total black

Elisabetta Canalis è in Sardegna con gli amici e con la figlia Skyler Eva e si serve dei social per documentare regolarmente le sue giornate di vacanza. Ieri, domenica, è stata in piscina e ne ha approfittato per lasciarsi immortalare alle prese con la doccia mentre combatteva le temperature roventi del luogo. Al motto di "Summer, Sunday, friends and pictures" ha posato in micro bikini, rivelando una forma fisica impeccabile. Per lei niente stampe esotiche, fiorellini, colori vitaminici o fantasie etniche, per l'estate ha preferito non osare con l'effetto multicolor, rimanendo fedele all'eleganza senza tempo del nero.

Elisabetta Canalis col bikini dark

La bellezza acqua e sapone di Elisabetta Canalis

Così come fatto durante le serate fuori con gli amici, anche per le mattinate alle prese con la tintarella Elisabetta Canalis ha puntato sul total black, nuance ideale per mettere in risalto l'abbronzatura impeccabile senza rinunciare allo stile. Nelle recenti foto in piscina ha infatti sfoggiato un micro bikini dark firmato Wikini, un modello con slip sgambati e reggiseno a triangolo, la cui particolarità sta nelle spalline con due laccetti. Tatuaggi in vista, viso acqua e sapone e capelli bagnati dall'acqua della doccia: la showgirl non ha rivali in fatto di bellezza e di sensualità nell'estate 2023, anche quando punta tutto sullo stile minimal.