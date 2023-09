Elettra Lamborghini: il secondo nome è quello di una macchina La cantante bolognese ha spiegato l’origine del suo secondo nome che rimanda ad una tradizione di famiglia inaugurata da nonno Ferruccio Lamborghini.

A cura di Arianna Colzi

Elettra Lamborghini

Nell' intervista rilasciata al Corriere della Sera Elettra Lamborghini ha svelato un segreto di famiglia che non in molti conoscono. La cantante, infatti, ha rivelato di avere un secondo nome che si ricollega alla storia dell'azienda di famiglia. Dopo Elettra, infatti, i genitori hanno scelto per lei il nome Miura.

Il secondo nome di Elettra Lamborghini: da dove viene

Il nome Miura viene dal modello di Lamborghini coupé del 1966. «Prima lo usavo, ora l’ho tolto, fa confusione. In famiglia abbiamo tutti il secondo nome di una macchina, sono nata così, non gli do peso, per me è come chiamarmi Francesca», dichiara la cantante bolognese nell'intervista. A sua volta la scelta del nome Miura per la macchina del '66 ha una storia molto particolare. Il nonno di Lamborghini, Ferruccio, era nato sotto il segno del toro, e volle rinominare l'auto che creò negli anni '60 in onore dell'allevatore di tori da combattimento Don Eduardo Miura Fernandez. La Miura fu la prima di una lunga serie di auto Lamborghini ad essere battezzata con nomi ispirati alla tauromachia. Una tradizione che si tramanda anche nei nomi dei nipoti.