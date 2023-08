Elena D’Amario ufficializza l’amore con Massimiliano Caiazzo: look da gitana per la gita in barca Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono usciti allo scoperto: sui social hanno condiviso le loro prime foto di coppia, dando prova di essere innamoratissimi. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato con degli outfit hippie chic?

A cura di Valeria Paglionico

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori sono ufficialmente una coppia: è fin dall'inizio dell'estate che si parla del loro amore sempre più intenso e passionale ma solo nelle ultime ore sui social sono comparse le prime foto di coppia. A condividerle è stata la ballerina, che ha approfittato del 27esimo compleanno dell'attore per debuttare al suo fianco su Instagram, accompagnando i dolci scatti con delle parole speciali: "La nostra barca non naviga, vola". Per l'occasione hanno sfoggiato entrambi dei look dall'animo hippie, perfetti per la loro vacanza in barca.

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo sono hippie chic

La coppia più amata dell'estate 2023? Quella formata da Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo, alias Carmine Di Salvo di Mare Fuori, che hanno deciso di vivere la loro storia lontani dai riflettori (almeno per quanto riguarda i primi mesi). Ora sono usciti allo scoperto, dimostrando di essere non solo unitissimi ma anche super trendy.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo

Stanno trascorrendo la loro prima estate insieme in barca ed è per questo che stanno puntando tutto su dei look comodi e glamour in pieno stile hippie chic. Nelle foto di coppia la ballerina si è trasformata in una moderna gitana con un completo bianco con gonna over a balze e crop top coordinato con maniche lunghe e scollo a barca. L'attore, invece, ha abbinato dei pantaloni larghi total black a una casacca di filo traforata in blu cobalto.

Elena e Massimiliano con i look hippie

I look per la festa di compleanno di Massimiliano

I due non hanno rinunciato allo stile neppure per la festa di compleanno vera e propria di Massimiliano Caiazzo, anzi, ne hanno approfittato per vestirsi in coordinato sui toni del panna. Elena ha brillato con un micro top tempestato di cristalli, ha lasciato gli addominali scolpiti in mostra abbinandolo a un paio di pantaloni dalla linea classica ma a vita bassa. Carmine di Mare Fuori, invece, ha preferito la comodità del lino con pantaloni a tinta unita e camicia con scollo a V decorata con delle righe sui toni del marrone. Insomma, i due sembrano non avere rivali in fatto di bellezza e di stile: quand'è che appariranno per la prima volta in tv fianco a fianco?