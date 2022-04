È morto Patrick Demarchelier, leggendario fotografo di moda: scattò i più bei ritratti di lady Diana Il mondo della moda piange la morte di Patrick Demarchelier, celebre fotografo di moda: aveva 78 anni.

A cura di Beatrice Manca

È morto Patrick Demarchelier, uno dei più famosi fotografi di moda nonché ritrattista ufficiale della famiglia reale. Davanti al suo obiettivo hanno posato lady Diana, Madonna e le più famose top model, da Claudia Schiffer a Naomi Campbell. Autodidatta, la sua grandezza era nell'eleganza delle sue foto, capaci di bilanciare leggerezza, spontaneità e il glamour dell'alta moda. Fu il primo fotografo non britannico a lavorare per la famiglia reale e firmò memorabili ritratti di lady D. Patrick Demarchelier aveva 78 anni: l'annuncio è stato diffuso in una nota dalla famiglia. Il fotografo lascia la moglie Mia, tre figli e tre nipoti.

Il ritratto di lady Diana firmato da Patrick Demarchelier

Dermachelier ha cambiato la storia della fotografia di moda

Nato a Le Havre, in Francia, Demarchelier aveva imparato da solo le basi della fotografia, sperimentando con la prima Kodak ricevuta in regalo quando era solo adolescente. La svolta arrivò appena ventenne, a Parigi, grazie al fotografo Hans Faurer che lo introdusse alla rivista Vogue. Negli anni Settanta collaborò assiduamente con Vogue America, firmando la sua prima copertina nel 1977. Considerava la leggendaria editor Grace Coddington la sua mecenate, e in pochi anni diventò uno dei nomi di punta del mondo della moda.

Patrick Demarchelier

Non c'è modella o star che non abbia posato per lui: ritrasse Naomi Campbell sorridente tra le onde, Linda Evangelista con la sigaretta tra le dita, Kate Moss, Janet Jackson con il seno coperto da due mani, Madonna. Sua anche la celebre copertina di Vogue con le supermodelle vestite di bianco per il centesimo anniversario della rivista.

Il suo segreto? Scattare prima che le modelle avessero il tempo di mettersi in posa, catturandole in un momento di autenticità. Le sue foto sono piene di sole, di gioia, di sensualità: al tempo stesso sapeva esaltare gli abiti con maestria bilanciando grazia ed eleganza. Tra i suoi ultimi ritratti ci sono le modelle Cara Delavigne e le sorelle Gigi e Bella Hadid: la sua carriera subì una battuta d'arresto dopo le accuse di molestie sessuali, da lui sempre negate, che spinsero Condé Nast a interrompere i rapporti di lavoro.

Patrick Demarchelier era il fotografo ufficiale di lady Diana

Demarchelier scattò campagne di moda indimenticabili, ma la sua carriera andò ben oltre: collaborava con riviste di attualità come Newsweek e Rolling Stones, creò storiche locandine cinematografiche e per due volte firmò le foto del celebre calendario Pirelli, nel 2005 e nel 2008. Alcuni suoi ritratti sono diventati celebri copertine di album per Celine Dion e per Elton John. Forse però l’incarico più prestigioso – e più famoso – è quello di ritrattista della principessa di Galles, lady Diana.

Demarchelier fu il primo fotografo non britannico a ricevere un tale incarico dalla famiglia reale. Il mondo della moda lo ricorda con affetto e nostalgia: nella storia della fotografia c'è un prima e un dopo Patrick Demarchelier.