È morta Renata De Rossi, Amministratore unico e cofondatrice di Olfattorio

Con la morte di Renata De Rossi va via un pezzo di storia di Olfattorio. L'azienda ha comunicato oggi la scomparsa del suo Amministratore unico nonché cofondatrice, una figura di spicco a livello internazionale nel settore della profumeria artistica italiana.

Chi era Renata De Rossi

Renata De Rossi ha guidato Olfattorio con spirito innovativo e grande dedizione, qualità che le hanno permesso di imporre il suo nome nel settore. È stata presente sin dall'inizio, in qualità di cofondatrice dell'azienda di Torino insieme a Giovanni Gaidano, suo compagno di vita: correva l'anno 1981. Galeotto fu l'incontro con Jean Laporte, famoso maître parfumeur parigino, firma di fragranze che hanno stravolto gli schemi tradizionali della profumeria commerciale. Quell'incontro, spalancò alla coppia le porte della profumeria di nicchia.

Il concept fu un successo da subito. Olfattorio fu concepito come uno showroom, non un punto vendita qualsiasi, bensì un luogo dove godere di una vera e propria esperienza sensoriale ed emozionale, dove fare vere e proprie passeggiate olfattive guidate dalle note inimitabili de profumi di nicchia.

Dalla fondazione di Olfattorio in poi, Renata De Rossi ha sempre lavorato instancabilmente per il marchio, per promuovere i valori di artigianalità ed eccellenza che caratterizzano la profumeria artistica italiana. Risale al 2003 l'introduzione del concept Bar à Parfums, un nuovo modo di avvicinarsi al mondo delle fragranze, aperto a un pubblico più ampio di curiosi e di interessati alla cultura olfattiva. Ci sono otto Bar à Parfums, due boutique Diptyque, dal 2011 l’area retail è cresciuta con aperture nel Department Store La Rinascente (a Milano, Torino, Firenze e Roma). Oggi sno ventinove i marchi ospiti di Olfattorio Bar à Parfum tra cui Diptyque, Caron, Ellis Faas, Room 1015, Teo Cabanel, Optico, Obvious.

L'azienda ha dato la notizia con profondo rammarico. Nella nota ufficiale dell'azienda si legge:

Renata De Rossi è stata non solo una straordinaria imprenditrice, ma anche una donna di eleganza e grande sensibilità, capace di ispirare chiunque avesse il privilegio di lavorare al suo fianco. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per l’intera comunità di Olfattorio e per il settore della profumeria artistica. La sua eredità continuerà a vivere nei valori e nella visione che ha trasmesso all’azienda, che proseguirà con impegno e determinazione lungo il percorso da lei tracciato. Olfattorio desidera ringraziare tutti coloro che vorranno unirsi al ricordo di Renata De Rossi e invita a rispettare la riservatezza della famiglia in questo momento di dolore.

Il funerale si terrà mercoledì 27 novembre alle ore 11.30 presso la Parrocchia Madonna degli Angeli in via Carlo Alberto 39 a Torino.