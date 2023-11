Dua Lipa con la maglia del Palermo, perché la popstar indossa la T-shirt della squadra di calcio La cantante britannica ha stupito fan e tifosi indossando la maglia del Palermo. Lo scatto è virale sui social, i tifosi commentano: “Dua Lipa orgoglio siciliano”

Nello scatto pubblicato dall'account ufficiale del Palermo, Dua Lipa è stata immortalata con la maglia rosanero della squadra di calcio. La foto ha mandato in visibilio fan e tifosi, stupiti da quello che è stato definito un "crossover" inimmaginabile."Dua Lipa orgoglio siciliano" o anche "Due cose che amo messe insieme: il Palermo e Dua Lipa", è questo il tenore dei commenti sotto al post e in tanti si chiedono perché la cantante abbia indossato la maglia con i colori della propria squadra del cuore.

Perché Dua Lipa indossava la maglia del Palermo

Il mistero è presto svelato e non è vero – come molti ironizzavano – che Dua Lipa sostituirà Eugenio Corini, allenatore del Palermo. La spiegazione è che la popstar è stata scelta come testimonial di Puma, lanciando con il brand la nuova scarpa "Puma Mayze Dua Lipa". Il modello rosa ha quindi convinto l'azienda a pubblicizzare nello stesso momento la maglia del Palermo, firmata anch'essa Puma. La collaborazione può sicuramente risultare "strana" ma non è la prima volta che un vip si mostra sfoggiando maglie di squadre di calcio.

Le maglie di calcio indossate fuori dallo stadio

Si chiama Bloke Core ed è una tendenza spopolata su TikTok e portata nel mondo reale da Kim Kardashian e Chiara Ferragni. Maglia da calcio, jeans e sneaker: è questo l'outfit giusto per seguire il trend. L'unica regola, quindi, è quella di indossare una maglia di una squadra al di fuori dello stadio. Una tendenza prevedibile, dovuta alla trasformazione di questo capo, diventato "cool" perché disegnato sempre più spesso da stilisti o brand famosi. Kim Kardashian, tempo fa, era stata paparazzata a Los Angeles con una t-shirt vintage della Roma, poi era toccato a Chiara Ferragni che al concerto dei Coldplay aveva sfoggiato una divisa sportiva con i colori dell'Italia. Anche la modella Emily Ratajkowski aveva ceduto alla moda, portando – in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto – una maglia con i colori e lo stemma del Napoli.