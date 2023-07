Diletta Leotta dice no agli abiti premaman, in gravidanza indossa la maxi tuta (che diventa salopette) Diletta Leotta è agli sgoccioli della gravidanza ma non per questo rinuncia allo stile. Ha però detto no ai classici look premaman, preferendo qualcosa di decisamente “non convenzionale”.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è arrivata agli sgoccioli della gravidanza, presto metterà al mondo la sua prima figlia col compagno Loris Karius e non potrebbe essere più felice? Come si sta preparando alla nuova vita da mamma? Chiedendo consiglio alle mamme e amiche famose, da Alessia Marcuzzi a Martina Colombari. Da qualche settimana a questa parte ha lanciato un podcast intitolato Mamma Dilettante e puntata dopo puntata si fa spiegare dagli ospiti speciali le "gioie e i dolori" della dolce attesa, del parto e della maternità. Di recente si è ritrovata a chiacchierare con Elisabetta Canalis e ne ha approfittato per sfoggiare un look premaman decisamente poco convenzionale.

La tuta-salopette di Diletta Leotta

Per la nuova puntata di Mamma Dilettante Diletta Leotta ha mixato alla perfezione comodità e glamour. Ha indossato una tuta molto originale in grigio e nero, sembra essere "da lavoro" ma in realtà è un modello super sofisticato della collezione adidas by Stella McCartney.

Diletta Leotta in adidas by Stella McCartney

È in poliestere riciclato, ha gli elastici su polsi e caviglie e una zip frontale che la conduttrice ha tenuto completamente sbottonata, rivelando uno splendido pancione. Il dettaglio che non è passato inosservato? La jmpsuit "nascondeva" delle bretelle, trasformandosi in una salopette. Capelli sciolti e ondulati, sneakers Gazzelle di Adidas e calzettoni di spugna portati a vista: Diletta potrà anche essere una mamma "dilettante" ma in fatto di stile è una professionista.

Diletta Leotta con la jumpsuit–salopette

Lo stile di Diletta Leotta in gravidanza

Fin da quando ha annunciato di aspettare un bambino Diletta Leotta non ha modificato affatto il suo modo di vestire, è rimasta fedele allo stile glamour e sensuale che da sempre la contraddistingue. Niente abiti premaman e oversize, ha preferito esaltare il pancione con tubini fascianti, crop top che lasciano il ventre nudo, minidress cut-out e pantaloni a vita bassa. Come ormai è in voga tra le star, anche lei ha dimostrato che la gravidanza non va nascosta o "mascherata", anzi, deve essere celebrata con delle scelte fashion capaci di rivelare l'innata femminilità di una futura mamma. La moda premaman è destinata a diventare superata e retrò?