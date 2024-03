Da Nicole Kidman a Fedez: tutte le star che non si sono mai diplomate Sono tante le celebrities che hanno mai finito gli studi: da Tom Cruise a Ryan Gosling, passando per Harry Styles e Tom Hanks, ecco gli attori che non hanno mai preso il diploma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Fedez

Pochi giorni fa Fedez era intervenuto al Circolo Lettori di Torino dove aveva raccontato il suo rapporto con la salute mentale. Tra una domanda e l'altra, il rapper ha raccontato di "essere un privilegiato", visto il successo avuto nonostante abbia abbandonato gli studi alla quarta liceo, avendo dunque conseguito solo la licenza media. Sono tante le star che non si sono diplomate, alcune per motivi di carriera altri per ragioni strettamente personali.

Da Quentin Tarantino a Tom Cruise: i vip che non hanno finito gli studi

Sono tanti gli attori e i cantanti che hanno interrotto gli studi senza diplomarsi perché la carriera stava presentando loro le prime opportunità. È il caso di Al Pacino e Quentin Tarantino, due colonne del cinema internazionale, che hanno abbandonato gli studi prima dei 18 anni. Stessa sorte per Nicole Kidman, Demi Moore, senza dimenticare Tom Hanks a Orlando Bloom, Drew Barrymore e Tom Cruise: tutti attori che hanno cominciato la carriera nel mondo della recitazione da adolescenti.

Tom Cruise

Kate Winslet, che molti conosceranno come la Rose di Titanic, non ha preso il diploma, sia per motivi lavorativi sia per gli atti di bullismo subito: le compagne di classe la insultavano con commenti grassofobici. A 18 anni, poi, mentre lavorava per un piccolo supermercato viene notata e le viene offerta la possibilità di fare un provino per Creature dal cielo di Peter Jackson, film per il quale verrà scritturata.

Ryan Gosling

Ryan Gosling e Britney Spears sono solo due delle tante star entrate nel mondo Disney in qualità di attori/cantanti bambini: proprio per la loro giovane età alcune di queste non hanno conseguito il diploma, come l'attore di Barbie che ha abbandonato la Lester B. Pearson High School in Canada all'età di 17 anni per recitare in All-New Mickey Mouse Club della Disney. Una sorte simile per Avril Lavigne e Rihanna che, all'età di sedici anni, hanno mollato il liceo perché è stato offerto loro il primo contratto discografico.

Avril Lavigne

Anche Harry Styles e l'attrice Jennifer Lawrence hanno abbandonato la scuola giovanissimi:il primo per il successo incredibile che l'ha investito dopo la partecipazione a X Factor con gli One Direction; la seconda, invece, ha dichiarato di aver terminato gli studi a 14 anni per dedicarsi a tempo pieno alla recitazione.

Harry Styles

In Italia sono diversi i volti noti che non hanno mai preso la maturità, come Riccardo Scamarcio, che ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, abbandonato prima del diploma. Anche i cantanti Sfera Ebbasta e Blanco hanno dichiarato di non aver mai finito gli studi, anche per via delle loro carriere.

Riccardo Scamarcio