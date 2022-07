Cristina Chiabotto torna sui social dopo il parto: la prima foto da mamma bis è col mini abito candido Cristina Chiabotto è diventata mamma per la seconda volta da poco più di 15 giorni ma solo oggi è tornata a mostrarsi a figura intera sui social. Il primo look da mamma bis? È total white, fresco e sbarazzino.

Cristina Chiabotto è diventata mamma da poco più di due settimane, il 29 giugno ha messo al mondo Sofia, la seconda figlia nata dal matrimonio con Marco Roscio, e non potrebbe essere più felice. La piccola ha travolto la sua vita d’amore, facendole provare ancora una volta le gioie della maternità. Complice il fatto che prendersi cura di una neonata non è un gioco da ragazzi, ha cominciato a essere un po’ meno presente del solito sui social. Fino ad ora, infatti, aveva solo annunciato l’arrivo a casa della bimba con un primo piano su un dettaglio della sua cameretta. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate: l’ex Miss Italia ha infatti condiviso la sua prima foto post parto.

Cristina Chiabotto, la prima foto da mamma bis

La maternità è un’esperienza meravigliosa e Cristina Chiabotto lo sa bene, visto che alla sua seconda esperienza con la nascita di un figlio si sente letteralmente travolta dall’amore. A dimostrarlo è il primo post in cui si è mostrata a figura intera dopo il parto: l’ex Miss Italia non è da sola, si trova sullo sfondo di un rilassante paesaggio naturale e al suo fianco ha il passeggino della piccola Sofia. Nella didascalia ha poi creato un adorabile gioco di parole con la parola mamma scrivendo: “M’ama bis”. Ha poi aggiunto l’acronimo L&S, facendo riferimento alle iniziali dei nomi delle figlie, Luce e Sofia. Insomma, l’estate 2022 della Chiabotto sarà all’insegna della dolcezza e della famiglia.

Il mini abito bianco di Cristina Chiabotto

Cosa ha indossato Cristina per la sua prima foto da mamma bis? Ha puntato tutto sullo stile romantico sfoggiando un abito candido firmato Kristina Ti. Si tratta del modello Charlene, ovvero un adorabile minidress in fil coupé con le spalline doppie chiuse con un maxi fiocco, la silhouette comoda e la gonna corta a balze. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 380 euro. Cristina è poi rimasta a piedi nudi, così da godersi al 100% la passeggiata sull’erba, e ha lasciato i capelli sciolti e lisci. Non è forse ancora più bella e raggiante del solito da quando ha messo al mondo la piccola Sofia?