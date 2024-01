Cristiano Ronaldo ai Globe Soccer Awards 2024 col maxi diamante giallo: quanto costa l’anello Cristiano Ronaldo è stato tra gli atleti premiati ai Globe Soccer Awards 2024 che si sono tenuti a Dubai nel weekend. In quanti hanno notato l’appariscente anello col diamante giallo che ha sfoggiato alla serata di gala? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel weekend sono andati in scena i Globe Soccer Awards 2024, evento di gala tenutosi a Dubai che ha riunito i talenti del mondo del calcio, premiando squadre, calciatori e allenatori che negli ultimi 12 mesi si sono distinti per bravura. A essersi aggiudicato il titolo di Miglior giocatore dell'anno è stato Erling Haaland del Manchester City, mentre quello preferito dai tifosi è Cristiano Ronaldo (attualmente con l'Al-Nassr), aggiudicatosi anche il riconoscimenti di Capocannoniere dell'anno. Quale migliore occasione di questa per osare in fatto di stile? Sebbene in fatto di abiti abbia puntato su delle tinte sobrie, non ha rinunciato a qualche tocco prezioso e appariscente.

Cristiano Ronaldo alla serata di gala con le sneakers griffate

Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto la sua passione per la moda e per il lusso e ai Globe Soccer Awards 2024 ne ha data l'ennesima prova. Se la compagna Georgina Rodriguez ai Joy Awards di Riyadh ha brillato coperta di cristalli, lui ha preferito la sobrietà di un completo su misura blu notte con giacca monopetto e pantaloni alla caviglia coordinati.

Cristiano Ronaldo ai Globe Soccer Awards 2024

Niente camicia, cravatta o papillon, per completare il tutto ha preferito un maglioncino a collo alto total black. Non è mancato un tocco iper griffato: un paio di sneakers bianche di Gucci, per la precisione il modello col nastro Web laterale e la suola chunky. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 720 euro.

Leggi anche Ilary Blasi brilla col maxi diamante al dito: quanto vale il nuovo anello

Cristiano Ronaldo con le sneakers Gucci

L'anello giallo di Cristiano Ronaldo

Tutti coloro che hanno ammirato Cristiano Ronaldo alla serata di gala a Dubai avranno sicuramente notato l'appariscente gioiello che ha sfoggiato all'indice sinistro. Si tratta di una mini fascia tempestata di diamanti total silver decorata con una maxi pietra gialla incastonata dal taglio quadrato (anche questa è un diamante). Solitamente il prezioso viene usato come anello di fidanzamento ma il campione ha preferito trasformarlo in un monile maschile, dando prova del fatto che non esistono più distinzioni tra gioielli da uomo e da donna. Non si sa chi abbia realizzato l'anello, la cosa certa è che, almeno stando alle stime di Dovi Fehler di London Jeweller, dovrebbe essere un modello personalizzato da circa 200.000 sterline (ovvero oltre 200.000 euro).

Cristiano Ronaldo con l'anello di diamanti femminile

​