Cristiana Capotondi dopo il parto: look navy per la passeggiata con la piccola Anna Cristiana Capotondi ha dato alla luce Anna, la sua primogenita. Sono state avvistate a Milano: il primo look da mamma dell’attrice è con blazer e T-shirt.

Cristiana Capotondi e la figlia Anna, foto del settimanale Diva e Donna

Cristiana Capotondi è diventata mamma il 16 settembre e ad annunciarlo è stata lei stessa con una dichiarazione diffusa a mezzo stampa. La 42enne non ama l'esposizione mediatica eccessiva, cerca di stare il più lontana possibile da social e riflettori. Da sempre è molto riservata in merito alla sfera privata e sentimentale, difatti non si sapeva nulla della fine della storia con lo storico fidanzato Andrea Pezzi. Lo ha rivelato lei stessa dopo il parto, aggiungendo che la piccola Anna non è figlia dell'ormai ex compagno.

La nuova vita di Cristiana Capotondi

La coppia ha posto fine alla relazione questa estate, dopo ben 15 anni d'amore. I due però sono ancora legati da un rapporto di profonda stima e amicizia, sfociato in una decisione importante. L'attrice ha chiesto il sostegno dell'imprenditore durante la gravidanza e lui ha scelto di restarle accanto nel percorso della maternità. "Mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate": queste le parole della neo mamma affidate al comunicato stampa diffuso per annunciare la nascita di Anna.

Le prime foto di Cristiana Capotondi e Anna

Madre e figlia sono state avvistate a Milano: il settimanale Diva e Donna ha diffuso gli scatti di Cristiana Capotondi e Anna, durante un passeggiata all'aria aperta a Milano. La neo mamma sta dedicando alla piccola tutto il suo tempo. Negli scatti la guarda con occhi innamorati: la si vede cullare dolcemente la bimba tra le braccia e nutrirla, allattandola al proprio seno. L'attrice indossa un look navy: T-shirt a righe bianche e blu, blazer blu scuro e pantaloni candidi. Borsa a tracolla color cammello e capelli legati per la 42enne, che ha scelto un look casual all'insegna della comodità. Tutina rosa con cappellino abbinato per la piccola Anna, giunta a portare nuova luce e nuova linfa vitale nella vita dell'attrice.