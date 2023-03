Come vestirsi per un matrimonio ad aprile: i consigli di stile e i colori da indossare in primavera Cosa si indossa per un matrimonio in aprile? Abito corto o lungo? In quale colore? Guida agli abiti da cerimonia della stagione, dal tailleur pantalone ai vestiti fantasia, per essere eleganti senza rischiare con i capricci del meteo.

A cura di Beatrice Manca

Nicole Milano

La primavera è una delle stagioni preferite per i matrimoni: le temperature si alzano, le giornate sono più soleggiate e la natura regala splendide fioriture. Non stupisce quindi che molte coppie scelgano il mese di aprile per organizzare la cerimonia, oppure programmino le nozze a maggio. Per gli invitati, però, la primavera è una stagione complicata: il meteo cambia velocemente e scegliere il vestito adatto è un'impresa quasi impossibile. Troppo presto per un abito colorato? Se esce il sole è troppo caldo per le maniche lunghe? E se piove? Niente panico: con qualche accorgimento di stile si può essere eleganti senza soffrire il freddo. Questa è la stagione ideale per sfoggiare un abito midi, magari con una delicata fantasia floreale, puntando sui colori pastello di tendenza.

Indossa un abito midi

Il primo grande dubbio per un matrimonio primaverile riguarda la lunghezza e la pesantezza degli abiti. Nell'impossibilità di prevedere i capricci del meteo, una buona soluzione è un abito midi, con la gonna al polpaccio. Una lunghezza raffinata mai fuori posto, neanche in chiesa.

Abito midi Nicole Spose

Scegli un abito a maniche lunghe

Ad aprile non ti scoprire, recita un vecchio adagio popolare. Salvo qualche eccezione, le giornate di solito non sono abbastanza assolate da permettere un abito scollato: meglio puntare su un modello a maniche lunghe, magari con silhouette ‘a portafogli'. Se la giornata è particolarmente fredda, si può ricorrere a una sottoveste sottile o a un body scollato per stare al caldo.

Vestito a maniche lunghe di Art Dealer

I colori pastello per i matrimoni in primavera

Scelto il modello dell'abito, è ora di valutare il colore. Nero, bianco e viola sono da evitare sempre, per il resto si può scegliere il colore in base alla location e all'orario della cerimonia. Una scelta sicura sono le tinte pastello, chic e delicate: rosa pesco, verde salvia, celeste polvere e lilla sono nuance perfette per una cerimonia in primavera.

Abito rosa pastello Fendi Haute Couture

Punta sul tailleur pantalone per la sera

Chi ha detto che per un matrimonio è obbligatorio un abito? Una soluzione glamour e sempre elegante è il tailleur con i pantaloni, da scegliere in tessuti preziosi e in colori preziosi, come il blu zaffiro, il verde menta o l'argento, perfetto per un matrimonio di sera o per un ricevimento elegante.

Il tailleur pantalone di Kiton

Scegli un tessuto prezioso e ricercato

Nella scelta dell'abito o di un tailleur è fondamentale fare attenzione al tessuto, escludendo quelli troppo leggeri o casual. Evitate il cotone e puntate su raso, satin o seta. Il crêpe de Chine rimane fluido e lucente, il cady è più pesante e il taffetà invece regala struttura all'abito. Via libera anche a tessuti ricamati e a piccoli decori gioiello, ma senza esagerare con paillettes e cristalli.

Abito Dior

Sì alle fantasie floreali per il giorno

Le invitate a un matrimonio possono giocare anche con le fantasie, purché siano delicate: dai disegni geometrici ai micropois fino alle stampe floreali, le più amate per un matrimonio in primavera. Gli abiti a fiori sono sempre eleganti e romantici e si indossano con accessori tinta unita che riprendono le nuance dell'abito.

Vestito a fiori Elie Saab

Copri le spalle con un blazer

Se la cerimonia è in chiesa bisogna fare attenzione a coprire le spalle e la scollatura. Al posto della classica stola o del coprispalle si può puntare su un blazer in un tessuto lucente, più moderno e glamour di uno scialle. Non solo: sarà un ottimo alleato di sera, quando le temperature si abbassano.

Blazer satinato Mango

Preferisci le slingback ai sandali

A questo punto non resta che scegliere le scarpe: per i sandali aperti è ancora presto, ma le passerelle Primavera/Estate 2023 ci vengono in aiuto proponendo le slingback come scarpa must have della stagione. Con il tacco basso e il laccetto dietro la caviglia, queste calzature sono comode ed eleganti al tempo stesso, perfette per ballare tutta la notte.

Slingback di Roger Vivier

Gioca con le borse mini

Il tocco finale: gli accessori. Da evitare borse troppo grandi o ‘da lavoro', in pelle o con maxi loghi. Meglio puntare su pochette, piccole tracolle gioiello o modelli ‘mini' dall'aria romantica, impreziositi da fiocchi o – perché no – un decoro di piume.