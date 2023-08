Come scegliere la montatura di occhiali più adatta alla forma del viso Viso ovale, tondo, oblungo, triangolare: per ogni forma c’è un occhiale capace di valorizzarlo al meglio. Fanpage.it ha chiesto consigli a un esperto di immagine che lavora con armocromia, body shape e facial shape.

A cura di Giusy Dente

Occhiali Missoni

C'è chi li ama e chi li odia, chi non può proprio farne a meno e si sente quasi nudo senza gli occhiali da vista poggiati sul naso e chi preferisce stare senza, usandoli il meno possibile. Sicuramente gli occhiali da vista sono un accessorio molto personale, perché diventano come un'estensione del viso, si integrano con la fisionomia e diventano parte integrante del look quotidiano. Ma come scegliere la montatura più adatta? Sia per gli occhiali da vista che per gli occhiali da sole ci si può basare sulla forma del viso, che contiene preziosi indizi per orientarsi nella scelta della montatura. Fanpage.it ha chiesto consiglio a Ferdinando Schetty, un esperto di immagine che lavora proprio tra armocromia, body shape e facial shape.

Come scegliere gli occhiali da sole e da vista

Così come esistono forme del corpo esistono anche forme del viso: si tratta di archetipi generali, perché ciascuno possiede caratteristiche del tutto uniche e personali. Ecco perché più che seguire i consigli degli esperti considerandoli regole ferree, bisogna sempre tener presente anche il proprio gusto personale e prediligere ciò che in primis fa stare bene con se stessi.

Lily–Rose Depp

Per quanto riguarda i visi, l'esperto ha spiegato che ci sono alcune forme a cui si possono ricondurre: "Il viso quadrato è quello di Angelina Jolie, poi abbiamo il viso ovale di Monica Bellucci. Nel triangolo invertito la zona delle tempie è più larga rispetto alla zona del mento; viceversa nel triangolo la zona delle tempie è quella più stretta rispetto al mento. Poi c'è il viso tondo, quello più paffuto e il viso oblungo (o ovale allungato). Questi sono quelli principali, ma col viso ancora più che col corpo c'è una valorizzazione estremamente personale".

Scarlett Johansson con occhiali a gatta Prada

Come valorizzare viso ovale e oblungo con gli occhiali

Chi possiede un viso di forma ovale ha la fortuna di poter spaziare molto nella scelta del modello degli occhiali, perché è un viso che si presta a diversi modelli. Dunque dipende molto dall'effetto che si vuole ottenere e dalla zona che si vuole enfatizzare. L'esperto ha spiegato: "La forma ovale alla Monica Bellucci è quella più fortunata, da un punto di vista geometrico: ricorda un po' la sezione aurea, è valorizzata da molte montature. Dall'occhiale ovale a quello rettangolare a quella a gatto: funzionano tutti su questo viso, perché è versatile, otticamente parlando funziona con tanti tipi di forme. Chi ha questo viso può basarsi su ciò che vuole comunicare: se vuole un effetto tondo, se vuole richiamare con la montatura ovale la forma ovale".

Monica Bellucci

Il viso ovale ha in comune col viso oblungo la possibilità di spaziare molto nella scelta della montatura: "Essendo un viso allungato sarebbe meglio, come l'ovale, andare con un occhiale altrettanto allungato, che va in proporzione e in scala valorizza il viso. Anche qui: funzionano tutti, l'importante è che siano visivamente un po' più ampi" ha chiarito Ferschetty.

Gli occhiali per armonizzare mascella e tempie

Lo scopo di abbinare correttamente la montatura alla forma del viso è quello di armonizzarlo al meglio, soprattutto quando ci sono sproporzioni tra la parte superiore e quella inferiore. Questo è il caso del triangolo invertito: "Il volto a triangolo invertito ha le tempie dilatate, la zona del mento a punta e la zona della mascella non molto ampia, come Victoria Beckham. Il compito è armonizzare il sopra e il sotto: tempia ampia e mascella stretta. Meglio un aviatore, un occhiale a goccia, che geometrizza la zona del mento, crea un'illusione ottica tra sopra e sotto".

Victoria Beckham

Viceversa il triangolo: "La zona delle tempie è un po' più stretta della mascella, che è invece più ampia. La cosa più importante è creare volume sopra: qui meglio non usare un aviatore che darebbe troppo volume sulla zona della mascella. Meglio quello che lavora verso l'alto: occhiali a farfalla, a gatto, perché creano otticamente un ampiamento sulla zona delle tempie, altamente valorizzante".

Julianne Moore

Il viso tondo e quello quadrato amano forme a contrasto

Il viso tondo si può armonizzare giocando con la geometrizzazione e il contrasto: "Il viso tondo è un viso abbastanza corto otticamente parlando. Sarebbe meglio non utilizzare occhiali ancora tondi, andrebbero troppo a richiamare il viso. In questo caso si va a contrasto, con forme geometriche più rettangolari e squadrate. In base allo stile funziona anche la forma gatto che va a geometrizzare in qualche modo, ma meglio uno square che vada in contrasto col cerchio".

Vale la regola del contrasto anche per il viso quadrato: "C'è ha una geometrizzazione evidente: tra tempie e mascelle c'è una riga unica. Al contrario di un viso tondo sarebbe meglio usare occhiali a goccia, che danno un senso di rotondità e morbidezza, in contrasto con una forma molto geometrica".