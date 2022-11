Colazione a Buckingham Palace: cosa indossano i Royals per cominciare la giornata in famiglia Cosa si indossa a Buckingham Palace per fare colazione? A rivelarlo è stato Mike Tindall, il genero della principessa Anna, che in più di un’occasione ha cominciato le giornate nel noto palazzo reale.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è una delle più amate e seguite al mondo e non sorprende che ogni singola indiscrezione che la riguarda finisca sulle prime pagine dei giornali. Il nuovo re Carlo III sta provando a snellire la monarchia ma, nonostante ciò, deve mantenere invariate alcune tradizioni reali che si tramandano da secoli. Un esempio? La colazione in famiglia a Buckingham Palace. Certo, il nuovo sovrano ha scelto di continuare a vivere a Clarence House, ma per motivi istituzionali spesso deve passare le sue giornate nella più famosa residenza nel centro di Londra. Cosa devono indossare i Windsor per il primo impegno della giornata?

Le rivelazioni sui Royals di Mike Tindall

Mike Tindall è entrato nella Royal Family dopo il matrimonio, è infatti marito di Zara Philipps e genero della principessa Anna. Di recente ha partecipato al reality I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here ed è proprio lì che ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua vita a corte, soffermandosi soprattutto sulla storia d'amore con la moglie e sul dress code da colazione. Innanzitutto ha descritto i primi incontri con Zara, dalle cene "alcoliche" alla conoscenza dei Windsor (fin da subito gli sono stati presentati la principessa Anna, William ed Harry). Ha commentato la cosa con ironia dicendo: "Ho conosciuto più famiglia di quanta ne conosceresti normalmente della donna con cui inizi a uscire".

Il dress code da colazione reale

Siamo sempre stati abituati a credere che tra le mura di Buckingham Palace fosse tutto rigoroso e super formale ma la verità sembra essere ben diversa. A rivelarlo è stato proprio Mike Tindall, che durante il reality a cui ha partecipato ha spiegato di aver visitato spesso il palazzo reale con la moglie, ritrovandosi a fare colazione con i Windsor. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non viene imposto un dress code preciso durante il primo impegno di famiglia della giornata, anzi, l'appuntamento è decisamente più informale. Il marito di Zara, infatti, ha indossato semplicemente jeans e maglietta per consumare caffè, tè e biscotti con i suoi parenti reali, a prova del fatto che i principi e i sovrani sono molto più "normali" di quanto si voglia credere.