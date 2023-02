Claudia Marthe Mitai e sua figlia Elodie: due gocce d’acqua con la passione per l’arte Claudia Marthe è la mamma di Elodie, determinata proprio come lei: ha sconfitto una malattia rinforzando così anche il rapporto con la cantante.

A cura di Giusy Dente

Claudia Marthe Mitai è la mamma di Elodie. Le due si somigliano moltissimo e hanno anche tanto in comune. Il loro rapporto nel tempo è cambiato, anche in virtù di avvenimenti accaduti in famiglia. Oggi sono inseparabili e il loro legame è più forte che mai: la 55enne, che lavora come visual artist, non potrebbe essere più fiera di sua figlia, di ciò che ha costruito come artista musicale.

Chi è la mamma di Elodie

Claudia Marthe Mitai ha 55 anni compiuti a dicembre ed è nata in Guadalupe (nelle Antille francesi). Nel suo passato c'è una carriera da modella e cubista, ma è sempre stata appassionata di arte e make-up. Oggi lavora in questo settore e difatti c'è anche il suo nome dietro la realizzazione del packaging dei prodotti beauty lanciati da Elodie nel 2021 in collaborazione con Sephora. La separazione con Roberto Di Patrizi, il padre di Elodie, risale a molti anni fa ed è stato un periodo difficile per la famiglia, fatto di liti e incomprensioni, che gravavano soprattutto sulle bambine.

La cantante all'epoca era piccola, così come sua sorella Fey, a cui è sempre stata legatissima. Ha sofferto molto, come ha raccontato tempo fa suo padre stesso e per certi versi è lì che ha iniziato a dover crescere più in fretta degli altri. Dopo il divorzio la famiglia ha dovuto attraversare un altro momento buio: la malattia di Claudia Marthe, da cui è fortunatamente uscita, recuperando la salute e rinforzando anche il legame con la figlia.

Il rapporto tra Elodie e sua madre

In un'intervista a Silvia Toffanin di qualche anno fa, Elodie ha approfondito il discorso legato al legame con sua madre: "Il rapporto è molto cambiato nel tempo. Lei è molto esuberante, particolare, viene da una cultura diversa". Ha ripercorso anche i difficili momenti della sua malattia, che tanto hanno cambiato il loro rapporto: "È stata male ma tutto si è risolto per il meglio per fortuna. Io ho un brutto rapporto con la memoria, mi dimentico tutto e quindi non saprei dire come stavo allora". Tutto ciò che ha passato Elodie l'ha resa la donna audace, forte, sicura di sé che è oggi e di cui sua madre è così fiera.