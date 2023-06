Claire Danes in attesa del terzo figlio: sfila sul red carpet col pancione in abito a rete Claire Danes è in attesa del terzo figlio. Alla presentazione della miniserie che la vede protagonista, ha sfilato sul red carpet col pancione.

A cura di Giusy Dente

Il nuovo progetto di Claire Danes si intitola Full Circle e porta la firma di HBO Max: è una miniserie drammatica di sei episodi che dovrebbe debuttare entro la fine dell'estate. La serie tv è stata presentata in anteprima al BMCC Theatre durante il Tribeca Film Festival in presenza di tutto il cast. Assieme all'attrice c'erano anche i colleghi tar Dennis Quaid, Zazie Beets e Jim Gaffigan. La 44enne era in compagnia del marito Hugh Dancy (attore anche lui). I due stanno insieme dal 2006 e hanno due figli: Cyrus nato nel 2012 e Rowan nato nel 2018. La famiglia si sta per allargare: presto la coppia accoglierà il terzogenito. Al Festival, Claire Danes ha sfilato sul red carpet col pancione.

Claire Danes sfila col pancione

Sono passati ben 27 anni a quando l'attrice ha incantato il pubblico con la sua interpretazione di Giulietta, nel famosissimo film di Baz Luhrmann. Nella vita reale, Claire Danes ha trovato il suo Romeo: galeotto fu il set di Evening nel 2006. Da allora i due non si sono più lasciati e ora sono pronti ad allargare la famiglia, accogliendo il terzo figlio. L'annuncio della gravidanza è stato confermato da un portavoce a People a inizio anno. Sono una coppia molto riservata, ma sono soliti partecipare insieme alle serate importanti. Di recente, hanno sfilato sul red carpet l'uno accanto all'altra durante le anteprime di Fleishman Is In Trouble e del film Downton Abbey: A New Era.

Domenica sera l'attore ha dimostrato il suo sostegno alla moglie in occasione del Tribeca Film Festival, per l'anteprima della serie tv che la vede protagonista. L'attrice ha sfoggiato un etereo e delicato look rosa cipria: vestito lungo con spalline larghe e scollatura a V coperto da una "rete" impreziosita da dettagli gioiello pendenti.Ha completato l'outfit con un paio di sandali nude e gioielli scintillanti: un bracciale rigido, un paio di orecchini, un anello. A People, l'attrice ha ammesso di sentirsi "molto molto incinta", ma di riuscire ad adattare i cambiamenti del suo corpo con un abbigliamento che la fa sentire comunque bene. In tal senso, il merito è anche di chi la assiste su questo fronte, difatti ha fatto riferimento agli stylist che le danno consigli preziosi: "Ho molto aiuto professionale" ha ammesso.