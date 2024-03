Chiara Ferragni torna nel suo posto del cuore: la foto tra le magnolie con Vittoria è una tradizione Chiara Ferragni ha rivelato qual è il suo posto del cuore: un angolo di Milano in cui con l’arrivo della primavera sbocciano delle splendide magnolie rosa. È da quando era incinta di Vittoria che lo visita e lo ha dimostrato con le foto scattate anno dopo anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

La primavera è alle porte e a dimostrarlo sono le giornate che si allungano che stanno diventando sempre più miti e soleggiate. A rendere tutto ancora più luminoso e fresco non possono che essere le fioriture di alberi e piante, che ritornano a colorarsi dopo gli ultimi mesi di gelo. Lo sa bene Chiara Ferragni, che alla "vigilia" del 21 marzo ha deciso di ritornare nel suo posto del cuore: un angolo di Milano in cui sbocciano delle meravigliose magnolie rosa. Per lei si tratta di una vera e propria tradizione, basti pensare al fatto che si gode questo "paradiso terrestre" in compagnia di Vittoria fin da quando la piccola era ancora nella sua pancia: ecco tutte le foto di questo dolce momento che ha condiviso sui social.

La prima foto di Chiara Ferragni nel suo posto del cuore

Chiara Ferragni non sta attraversando un momento semplice e non solo per il caso dei pandori Balocco in cui è coinvolta fin da dicembre 2023, è anche in crisi con il marito Fedez e attualmente vive da sola con i figli nell'enorme casa milanese che ha ristrutturato di recente.

Chiara Ferragni nel 2021 mentre era incinta di Vittoria

Per ritrovare la serenità almeno per qualche ora ha pensato bene di tornare a visitare un posto a cui è particolarmente legata, un angolo della città che si tinge di rosa grazie alla fioritura delle magnolie. Quando lo ha scoperto? Mentre era incinta della piccola Vittoria e a dimostrarlo è stata una foto sullo sfondo degli stessi alberi in fiore con il pancino che si intravedeva appena.

Leggi anche Chiara Ferragni e il dolce regalo fatto a Leone e Vittoria di ritorno da New York

La prima foto tra le magnolie con Vittoria

Chiara Ferragni e Vittoria si godono l'arrivo della primavera

Sarà perché in quel luogo ha ritrovato la pace o perché semplicemente ha reso le sue foto in versione mamma ancora più "instagrammabili", ma la cosa certa è che Chiara Ferragni è ritornata ad ammirare le fioriture ogni anno.

Chiara Ferragni nel 2023

Lo ha fatto nel 2022 sempre in compagnia di una piccolissima Vittoria, apparsa adorabile con dei micro codini sulla testa, e di nuovo nel 2023 ma "in solitaria" con indosso una super fashion camicia crop a righine rosa e bianche. Ora ha rispettato la tradizione "di famiglia" visitando la location con la secondogenita al motto di "Con la mia baby girl". Mamma e figlia non sono forse adorabili in questa versione primaverile?

Oggi con Vittoria